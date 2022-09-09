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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الانتهاء من تصوير فيلم "في عز الضهر".. وهذا موعد عرضه| خاص

مينا مسعود
مينا مسعود

انتهى المخرج مرقس عادل من تصوير مشاهد فيلم "في عز الضهر" التي تأجل فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، وانشغال أبطاله بأعمال أخرى وتغيير البطلة هنا الزاهد. 

وقال المخرج مرقس عادل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه انتهى من تصوير جميع مشاهد العمل، ويستعد حاليا لدخوله مراحل الإنتاج النهائية من المونتاج وغيرها تمهيدا لعرضه قريبا. 

وأوضح المخرج مرقس عادل أنه لا يعلم موعد طرح فيلم "في عز الضهر" تحديدا حتى ينتهي من المونتاج واللمسات النهائية، لكنه يأمل أن يكون ضمن أفلام موسم يناير المقبل. 

 

مينا مسعود في عز الضهر

 

كشف مينا مسعود عن بوستر دعائي لفيلمه الجديد "في عز الضهر" الذي يقوم بتصويره في مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منذ عدة أشهر.

وعلق مينا مسعود: "كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع الفنانين الموهوبين.. أشياء رائعة قادمة".

وكان كشف الفنان مينا مسعود عن الأسباب التى حمسته للتواجد في السينما المصرية من خلال فيلم "في عز الضهر".

وقال في تصريحات لـ صدى البلد" إنه ينظر دائما في أى عمل للشخصية التى يقدمها، ولفت إلى أن حمزة في فيلم" في عز الضهر" قريب منه، موضحا أن بينهما صفات مشتركة، حيث إن حمزة ولد في مصر وتركها ثم عاد إليها مثله تماما.

 

ولفت إلى أنه رأى أعمال للمخرج مرقس عادل وأعجبه كثيرا ووجد فيه شابا متحمسا للعمل، كما أشار إلى أنه ينظر إلى تفاصيل بعينها في العمل.

في عز الضهر هنا الزاهد مينا مسعود مرقس عادل جائحة كورونا

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