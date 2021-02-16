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فن

فيلم "في عز الضهر".. مينا مسعود: أحلم بالعودة إلى مصر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:56 م
مينا مسعود
مينا مسعود
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أحمد إبراهيم
كشف مينا مسعود عن بوستر دعائي لفيلمه الجديد "في عز الضهر" الذي يقوم بتصويره في مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلق مينا مسعود: "كان حلمي أن أعود إلى مصر وأعمل مع الفنانين الموهوبين.. أشياء رائعة قادمة".

وكان كشف الفنان مينا مسعود عن الأسباب التى حمسته للتواجد في السينما المصرية من خلال فيلم "في عز الضهر".

وقال في تصريحات لـ صدى البلد" إنه ينظر دائما في أى عمل للشخصية التى يقدمها، ولفت إلى أن حمزة في فيلم" في عز الضهر" قريب منه، موضحا أن بينهما صفات مشتركة، حيث إن حمزة ولد في مصر وتركها ثم عاد إليها مثله تماما.

ولفت إلى أنه رأى أعمال للمخرج مرقس عادل وأعجبه كثيرا ووجد فيه شابا متحمسا للعمل، كما أشار إلى أنه ينظر إلى تفاصيل بعينها في العمل.

وأشار مينا إلى أنه أحب فريق العمل المتواجد معه في الفيلم سواء كان هنا الزاهد وغيرها، وتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، وأكد من المفترض الانتهاء من تصوير الفيلم في شهر مايو القادم.

ويجسد الفنان مينا مسعود شخصية مجرم دولي بفيلم "في عز الضهر"، ويسافر من مصر ليعيش بالخارج ويعود لتنفيذ بعض المهام في مصر وتساعده الفنانة هنا الزاهد في بعض الأمور.

سافر النجم العالمي مينا مسعود إلى هوليوود، لمدة شهر لتصوير عمل سينمائي جديد تابع لمنصة "نيتفليكس".

ومن المقرر أن يعود مينا مسعود لمصر بعد هذا الشهر، لبدء تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر" الذي يتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

كان مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، قد نشر على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصيرا عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه على إنستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

وأعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.
فيلم "في عز الضهر".. مينا مسعود: أحلم بالعودة إلى مصر
فيلم "في عز الضهر".. مينا مسعود: أحلم بالعودة إلى مصر
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