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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الغيطي لـ بوسي: ما يحدث لكِ ذنب والدك

بوسي وهشام ربيع
بوسي وهشام ربيع

انتقد الإعلامي محمد الغيطي، الفنانة بوسي، بعد رجوع زوجها مصفف الشعر ورجل الأعمال هشام ربيع لزوجته الأولى.

 

وقال محمد الغيطي في برنامجه "تقدر" عبر قناة الشمس: جوز المطربة بوسي قال أنا رجعت لمراتي الأولانية، كده بقت بوسي زوجة تانية، هي قالت في أحد أحاديثها أن جوزها الأولاني خانها مع رقاصتين وضربته، ودلوقتي جوزها الأول وقرايبة عاملين حملة هجوم عليها.

وتابع محمد الغيطي ليوجه لها سؤال قائلا: هل غضب والدك يا بوسي عليكي ظهرت دلوقتي آثاره؟ هل أصبتي بلعنة ما نتيجة غضب والدك وموته وهو غضبان عليكي؟ علشان كده أنا بقول خدوا بالكم من آبائكم وأمهاتكم.

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يذكر أن نشرت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى صورًا لهما سويا من شهر العسل بعد عودتهما، وصحبت الصور بأغنية "هو نفس الشوق"، وجاء ذلك بعدما نشر صور من عقد قرانهما.

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

بوسي الفنانة بوسي ربيع شام ربيع الإعلامي محمد الغيطي

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