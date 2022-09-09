تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع استقبلت بوسي الخبر بالقبلات والأحضان في صورة لها مع زوجها نشرتها عبر حسابها على انستجرام.

واوضح "هشام" في تصريحاته لبرنامج "عرب وود" ان بوسي تقبلت الأمر والعلاقة بينهما طيبة ولم يحدث أي شيء".

نشرت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى صورًا لهما سويا من شهر العسل بعد عودتهما، وصحبت الصور بأغنية "هو نفس الشوق"، وجاء ذلك بعدما نشر صور من عقد قرانهما.

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

اتتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا.