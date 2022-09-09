عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

صدى البلد

لا يزال خبر عودة هشام ربيع زوج المطربة بوسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي رد غير متوقع استقبلت بوسي الخبر بالقبلات والأحضان في صورة لها مع زوجها نشرتها عبر حسابها على انستجرام.

واوضح "هشام" في تصريحاته لبرنامج "عرب وود" ان بوسي تقبلت الأمر  والعلاقة بينهما طيبة ولم يحدث أي شيء".

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

نشرت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى صورًا لهما سويا من شهر العسل بعد عودتهما، وصحبت الصور بأغنية "هو نفس الشوق"، وجاء ذلك بعدما نشر صور من عقد قرانهما.

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

اتتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد انباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

موضوعات متعلقة

نذير شؤم .. ممثلة عربية تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية

أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

مش عيب.. هشام ربيع يرد على جمعه بين بوسي وزوجته الأولى

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

انتشار صور رومانسية لـ ضرة بوسي مع زوجها وتهاني من المتابعين |شاهد

هو نفس الشوق.. ضرة بوسي في شهر العسل مع هشام ربيع |صور

عقد قران .. الغيرة تشتعل بين بوسي وضرتها بسبب هشام ربيع بهذه الصور

ترشيحاتنا

موقف محرج لـ دينا الشربيني على الهواء بسبب برج الحوت.. شاهد

صراخ دينا الشربيني على الهواء بسبب أرنب.. شاهد

تفاصيل صادمة .. كيف استقبلت بوسي عودة زوجها إلى ضرتها

الأرزاق على الله.. عبير صلاح الدين تفتح النار على محمد صبحي: الأبواب كلها قفلت في وشي

شاهد .. قبر ملكة بريطانية الراحلة إليزابيث من الداخل

أقل من محمد عواد .. كريم شحاتة يكشف راتب أبو جبل مع البنك الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب: الفطور الجنسي أهم الشكاوي التي تحدث بعد الزواج

بعد التنمر عليها.. سبب بكاء آنا دي أرماس في مهرجان فينيسيا

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ