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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد رجوعها لطليقها

ايتن عامر - محمد
ايتن عامر - محمد عز العرب

شاركت الفنانة ايتن عامر منشورا لأحد متابعيها وهو عبارة عن فيديو من أحد أعمالها مكتوبا عليه “ماذا لو عاد معتذرا”، وذلك بعد أنباء عودتها لطليقها محمد عز العرب.

عودة آيتن عامر لطليقها.. نشرت ايتن عامر عدة صور عبر ستوري حسابها على انستحرام واللافت للأمر انها ظهرت بالدبلة مما يؤكد انباء عودتها لمدير التصوير محمد عز العرب.

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فاجأت الفنانة آيتن عامر متابعيها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بإعادة متابعة صفحة زوجها عز العرب مجددا بعد أيام من أنباء طلاقها منه.

ايتن عامر

وتأتى هذه المتابعة كخطوة أولى بعد عودتها لأبو أولادها، خاصة بعد الفيديوهات التى قامت بنشرها منذ صباح اليوم والتى تشمل العديد من الفيديوهات المضحكة مع أًصدقائها المقربين، مما جعل عدد من رواد صفحتها يؤكدون على صحة أخبار عودتها إلى زوجها وأبو أولادها عز العرب. 

ايتن عامر

رد فعل غير متوقع من زوج ايتن عامر بعد طلاقهما 



على الرغم من طلاقهما إلا أن مدير التصوير عز العرب ما زال لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويظهر في  الحساب الخاص به على الفيس بوك كلمة " متزوج " حيث لم يغيرها حتى الآن .

ايتن عامر

أيتن عامر تؤكد خبر طلاقها 


في رد مفاجئ بعد أخبار طلاقها؛ نشرت الفنانة أيتن عامر عبر ستوري صفحتها على إنستجرام صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد أيام من زواجه وعلقت عليها إيتن بايموجي ساخر ؛ وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدًا لخبر طلاقها وأن الطلاق أصبح منتشرا .

طلاق أيتن عامر وزوجها: 


علم موقع "صدى البلد" من مصادر مقربة أنه تم الطلاق بين الفنانة آيتن عامر، وزوجها مدير التصوير عز العرب بشكل رسمي.

وأضافت المصادر إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل.

ايتن عامر عودة ايتن عامر لطليقها مدير التصوير محمد عز العرب مدير التصوير عز العرب آيتن

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