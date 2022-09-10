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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين بكليات جامعة طنطا.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم السبت بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لكليات الجامعة وسط إجراءات احترازية بمقر الإدارة العامة للشئون الطبيبة بسبرباى.

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وأوضح رئيس جامعة طنطا أنه تم توقيع اليوم، الكشف الطبي على طلاب كليات الصيدلة والطب "بنين" ، حسب المواعيد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن المقرر أن يستمر الكشف الطبي حتى نهاية الشهر الجاري.

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وأكد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، مشيرا إلى تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي.

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كما كشف عن أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية، مشددا على ضرورة توفير كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم والتأكد من التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

واضاف الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا أن الإدارة الطبيبة قامت باستقبال الطلاب الجدد المقبولين من التنسيق  بالتواريخ مع طلاب المدن الجامعية، لإنهاء إجراءات الكشف الطبي مشيراً إلى أن الإدارة الطبيبة اتخذت أقصى دراجات الاستعداد لتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.

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وكشف المشرف العام على الإدارة الطبية بجامعة طنطا تم أعداد نقاط تستقبل الطلاب التغلب على التكدس وتحديد مدخل لدخول الطلاب. ومدخل لخروج الطلاب وأماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور بهدف تقليل الزحام وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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