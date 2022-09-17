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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور فكّرني مُت .. قصة مؤثرة للحظة ميلاد يوسف منصور

الفنان يوسف منصور
الفنان يوسف منصور

 قال الفنان يوسف منصور، إنه تعالج من السرطان بدون الحاجه للعلاج الكيميائي.

 

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وأضاف الفنان يوسف منصور، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أعلنت 3 مرات عودتي للفن اكن حدثت ظروف ولم أتمكن من العودة".

وروى الفنان يوسف منصور لحظات مؤثرة عن ولادته، قائلا: "والدتي حكت لي أن ولادتي كانت متعثرة والدكتور فكرني موت وأهلي كانوا سايبني وهيمشو"، مضيفا: "الدكتور سأل جدتي لحظة الولادة ينقذ مين أنا ولا والدتي فقالت بنتي".

وأشار: "رموني في الزبالة وأنقذوا ماما، لكن الطبيب كان جميل، وهو الذي حكى لي هذه الواقعة بعد 18 سنة، وحاول أن يعرف سبب  الوفاة، واكتشف أنني لم أمت وقاموا بتسميتي على اسم الدكتور".

الدكتور الفنان يوسف منصور يوسف منصور السرطان قصة مؤثرة

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