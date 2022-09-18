وكيل تعليم الغربية: 167 مدرسة جاهزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم عن متابعة 167 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

كما استهدفت متابعة 20 مدرسة بإدارة شرق طنطا، 15 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 12 مدرسة بإدارة شرق المحلة، 15 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 22 مدرسة بإدارة سمنود، 14 مدرسة بإدارة زفتى، 17 مدرسة بإدارة السنطة، 15 مدرسة بإدارة بسيون، 20 مدرسة بإدارة قطور، 17 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

وأشار وكيل التعليم بالغربية الي المتابعات اليومية بجميع الإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة، لتغطية جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزيتها.

يذكر، أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.

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