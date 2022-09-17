فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

وعكة صحية تعرض لها المحامي فريد الديب بعد تدهور صحته والتى نقل على إثرها إلى المستشفي وذلك على خلفية تدهور صحته فى الساعات الأخيرة بسبب إصابته بمرض سرطان الدم اللوكيميا والتى أدت إلى مكوثه حاليًا في المستشفي وسط متابعة من الأطباء.

فريد الديب يتعرض لوعكة صحية

مرض فريد الديب كُشف عنه الستار فى مارس الماضي خلال مرافعته في قضية الآثار الكبرى، حيث قال فريد الديب حينذاك :"إنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام المحكمة .. شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عاما، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي".

فريد الديب وقضية نيرة

وتقدم المحامي فريد الديب، بمذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، في القضية الشهيرة التي أحدثت ضجة حولها، نظرا لبشاعة الجريمة، حيث قام الطالب بذبح زميلته أمام باب جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها.

وحددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل كأولي جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف علي حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات المنصورة، في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بعدما قام محمد عادل بنحر زميلته أمام باب جامعة المنصورة في شهر يونيو الماضي، وصدر فيها الحكم في يوليو الماضي يإعدام محمد عادل شنقًا.

فريد الديب واعتزال المحاماة

"حدث تسرعًا في نقل الخبر، وأوضحت أمام المحكمة أن قضية رجل الأعمال حسن راتب، أجهدتني وأنها آخر مرة أترافع فيها أمام محاكم الجنايات".، هكذا علق الديب على خبر متداول بشأن اعتزاله مهنة المحاماة.

وقضي فريد الديب ما يقرب من 60 عامًا في العمل في رحاب القضاء، وتكاثرت عليه الأمراض بحكم الظروف، وأكد فريد الديب فى وقت سابق أنه مصاب بسرطان في الدم، وركب 9 دعامات في القلب.

فريد الديب محامي المشاهير

"سامحوني أنا مضطر لعدم النزول مرة أخرى، لأنني لا أستحمل الإصابة بفيروس كورونا وصعود ونزول السلالم.. الأمر ليس اعتزالًا، وسأستمر في كتابة طعون النقض أثناء تواجدي في المنزل"، هكذا أوضح فريد الديب ضمن تصريحات متلفزة فى وقت سابق.

وقف فريد الديب مرتديا الروب الأسود داخل ساحات المحاكم ودافع عن قضايا شائكة شغلت الرأى العام، حتى أنه سمي بـ محامي المشاهير، فهذا الرجل الشهير ولد بحى الخليفة فى القاهرة 23 أكتوبر 1943 ، والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جداً، عين وكيلاً للنيابة العامة فى جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين فى مذبحة القضاة عام 1969.

مصير قضية قاتل نيرة أشرف

وكان قد تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.

وأودع المحامي فريد مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعة باسم المحامى أحمد حمد.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.