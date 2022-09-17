عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

فريد الديب
فريد الديب

وعكة صحية تعرض لها المحامي فريد الديب بعد تدهور صحته والتى نقل على إثرها إلى المستشفي وذلك على خلفية تدهور صحته فى الساعات الأخيرة بسبب إصابته بمرض سرطان الدم اللوكيميا والتى أدت إلى مكوثه حاليًا في المستشفي وسط متابعة من الأطباء.

فريد الديب يتعرض لوعكة صحية

مرض فريد الديب كُشف عنه الستار فى مارس الماضي خلال مرافعته في قضية الآثار الكبرى، حيث قال فريد الديب حينذاك :"إنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام المحكمة .. شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عاما، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي".

txt

حسم مصير قاتل نيرة أشرف.. إجراءان أمام النقض لنظر ثغرة فريد الديب

txt

موعد نظر طعن فريد الديب لوقف حكم إعدام قاتل نيرة أشرف وفقاً للقانون

فريد الديب وقضية نيرة 

وتقدم المحامي فريد الديب، بمذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، في القضية الشهيرة التي أحدثت ضجة حولها، نظرا لبشاعة الجريمة، حيث قام الطالب بذبح زميلته أمام باب جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها.

وحددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل كأولي جلسات نظر وقف تنفيذ  الحكم الصادر ضد المتهم  محمد عادل في قضية نيرة أشرف علي حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات المنصورة، في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بعدما قام محمد عادل بنحر زميلته أمام باب جامعة المنصورة في شهر يونيو الماضي، وصدر فيها الحكم في يوليو الماضي يإعدام محمد عادل شنقًا.

فريد الديب واعتزال المحاماة

"حدث تسرعًا في نقل الخبر، وأوضحت أمام المحكمة أن قضية رجل الأعمال حسن راتب، أجهدتني وأنها آخر مرة أترافع فيها أمام محاكم الجنايات".، هكذا علق الديب على خبر متداول بشأن اعتزاله مهنة المحاماة.

وقضي فريد الديب ما يقرب من 60 عامًا في العمل في رحاب القضاء، وتكاثرت عليه الأمراض بحكم الظروف، وأكد فريد الديب فى وقت سابق أنه مصاب بسرطان في الدم، وركب 9 دعامات في القلب.

فريد الديب محامي المشاهير

"سامحوني أنا مضطر لعدم النزول مرة أخرى، لأنني لا أستحمل الإصابة بفيروس كورونا وصعود ونزول السلالم.. الأمر ليس اعتزالًا، وسأستمر في كتابة طعون النقض أثناء تواجدي في المنزل"، هكذا أوضح فريد الديب ضمن تصريحات متلفزة فى وقت سابق.

وقف فريد الديب مرتديا الروب الأسود داخل ساحات المحاكم ودافع عن قضايا شائكة شغلت الرأى العام، حتى أنه سمي بـ  محامي المشاهير، فهذا الرجل الشهير ولد بحى الخليفة فى القاهرة 23 أكتوبر 1943 ، والتحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963، بتقدير جيد جداً، عين وكيلاً للنيابة العامة فى جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين فى مذبحة القضاة عام 1969.

txt

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

txt

حكم قضائي يبطل ثغرة فريد الديب لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام

 

مصير قضية قاتل نيرة أشرف 

وكان قد تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.

وأودع المحامي فريد مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعة باسم المحامى أحمد حمد.

وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.

وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

فريد الديب سرطان الدم اللوكيميا وعكة صحية قضية نيرة اعتزال المحاماة فريد الديب محامي المشاهير مرض فريد الديب مرض السرطان المحامي فريد الديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحلق دقني الصبح!! ومشربتش مياة من 17 سنة.. تصريحات صادمة لـ سماح أنور

الحقوا اشتروا.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم السبت 17-9-2022

هبة قطب تكشف عن عادة تفعلها الزوجات تعبرعن الرغبة في العلاقة الحميمية

بيان جديد من التعليم بشأن موعد بدء الدراسة في المدارس

بعد ارتفاعه 21 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ناشىء في إسبانيا ....تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة بالميركاتو الصيفي

انفعال أبوه ولمة قرايبه.. أول صورة من داخل منزل محمد صلاح

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

موضوعات متعلقة

ادعوله.. أول تعليق من أسرة فريد الديب بعد نقله للمستشفى بسبب السرطان| خاص

سرطان الدم.. تدهور الحالة الصحية لـ فريد الديب ونقله للمستشفى

ترشيحاتنا

شوط أول إيجابي بين توتنهام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قفزة في أسعار الكاوتش| اعرف الأسباب.. والأسعار الحالية حسب المقاس

بالصفقات الجديدة .. قائمة بيراميدز لـ كأس الكونفيدرالية الأفريقية

قائمة أطعمة تحميك من مرض السكري

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير

مفيش زهايمر| مكالمة هاتفية من عادل إمام تفحم مروجي الشائعات.. أشرف زكي يكشف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لـ فستان ماغي بوغصن في حفل عيد ميلادها

بعد أنباء انفصالهما.. أجمل لحظات تجمع بين تامر حسني وبسمة بوسيل|شاهد

بعد أنباء انفصالها عن تامر حسني.. 10 إطلالات وضعت بسمة بوسيل في مأزق

كلاكيت تاني مرة.. بسمة بوسيل تحرج تامر حسني بعد حذف صورهما| شاهد

فيديو

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

هل يستمر في التمثيل؟ كواليس وحقيقة إصابة عادل إمام بـ الزهايمر

فيديو صادم.. حقيقة ارتداء شيرين عبد الوهاب لـ الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ