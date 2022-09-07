موعد نظر طعن فريد الديب لوقف حكم إعدام قاتل نيرة أشرف وفقاً للقانون

ينتظر الكثيرون ممن يتابعون قضية مقتل نيرة أشرف، موعد نظر الطعن الذي تقدم به المحامي فريد الديب، لوقف حكم إعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف أمام باب جامعة المنصورة، في القضية الشهيرة التي وقعت في شهر يونيو الماضي، وانتهت بصدار حكم الإعدام في حقه.

وكان المحامي فريد الديب قد أعلن عن تقدمه بمذكرة الطعن لـ محكمة النقض، لوقف الحكم الصادر هن محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، وإعادة المحاكمة وتحديد دائرة أخرى لها، وذلك لبطلان الحكم بحسب ما ذكره المحامي في مذكرة الطعن، والذي يعود لمجموعة من الأسباب، من بينها إفصاح القاضي عن رأيه قبل النطق بالحكم، إضافة إلى بطلان تشكيل المحكمة المكونة من 4 قضاة إلى جانب مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات.

فريد الديب يطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

وتقدم محامي محمد عادل، بمذكرة الطعن، إلى محكمة النقض، آخر درجات التقاضي، والتي يلجأ إليها المتهمون الصادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية، مثل محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إلى محكمة النقض، للطعن على الأحكام، باعتبارها أعلى محكمة قضائية.

وتكون محكمة النقض أمام أمرين فيما يخص الطعون المقدمة لها، وهما غما أن تصدر قرار بإعادة المحاكمة أو رفض الطعن، وإذا قضت النقض بقبول الطعن، يحال أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات أخرى، وميعاد لإعادة المحاكمة من جديد، وفي حالة رفض الطعن، يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائي وبات وواجب التنفيذ.

مصير الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

ووفقًا لما نص عليه القانون، فإن طعن فريد الديب يحمل احتمالين لا ثالث لهما، وهو إما القبول وغعادة محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام دائرة جنايات أخرى تحددها محكمة الاستئناف، أو الرفض، وبالتالي يصبح حكم الإعدام نهاي وبات وواجب النفاذ.

لكن متى تنظر محكمة النقض الطعون المقدمة لها أو طعن فريد الديب على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وفقًا للقانون؟. أجاب قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض عن موعد نظر الطعون المقدمة لها، والتي تنطبق على طعن فريد الديب على حكم موكله محمد عادل.

موعد تقديم الطعن

نظم القانون خطوات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نص على أن يقدم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وهو ما التزم به فريد الديب، الذي قدم مذكرة الطعن قبل انتهاء المدة التي حددها القانون. وبعدها يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم، والتي تشمل كتابة أسباب الطعن، بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.

أمام بالنسبة لموعد نظر الطعن، فقد نص القانون على أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن في خلال مدة في المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص، وذلك وفقًا لما ذكره موقع محكمة النقض، وعقب جلسة النقض، يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.

وإذا رفضت محكمة النقض طعن فريد الديب على الحكم، فلا يمكن لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف التقدم بطعن جديد، لأن القانون نص في المادة 38 على أنه إذا رفض الطعن موضوعًا، فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنًا آخر على الحكم ذاته لأي سبب ما.

فيما نصت المادة 47 على أنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض يأي طريقة من طرق الطعن، إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ومتى كانت المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه وتصدت لنظر الموضوع.

خبير: بنسبة كبيرة الطعن مرفوض

أمام عن الأسباب التي أوردها فريد الديب في مذكرة الطعن لوقف إعدام محمد عادل، فقد رد عليها الخبير الدستوري، الدكتور جمال جبريل، والذي أكد أنه لا توجد مشكلة قانونية في مرافعة محامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات.

فيما يتعلق يتشكيل المحكمة، والمكونة من 4 قضاة، والتي استند فيها فريد الديب لبطلان تشكيل هيئة المحكمة، فأشار الخبير الدستوري، في تصريح خاص لـ «صدى البلد» أنه لا يوجد نص قانوني يقضي ببطلان المحكمة المشكلة بأكثر من العدد، والتي يكون حدها الأدنى 3 أشخاص.