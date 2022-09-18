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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحدى فرج عامر.. خبير لوائح: لو مباراة مصر والسنغال اتعادت هعتزل نهائيا

صدى البلد

تحدى محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، نظيره فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بشأن قضية إعادة مباراة مصر والسنغال.

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لصدى البلد: “مباراة منتخب مصر والسنغال لن تعاد مرة أخرى والموضوع انتهى”.

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وعن إثارة الموضوع من جانب فرج عامر، رئيس نادي سموحة علق قائلاً: “اتحدى أن تُعاد مرة أخرى، وإذا شارك منتخب مصر في كأس العالم أو تم إعادة المباراة أمام السنغال، سأعتزل التحدث عن اللوائح بشكل نهائي”.

يذكر أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، قد أثار الجدل في أكثر من مناسبة أن مباراة منتخب مصر والسنغال سيتم إعادتها مرة أخرى، وأنها ستتأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر بدلاً من أسود التيرانجا.

مصر تفشل في التأهل إلى كأس العالم

وكان منتخب مصر قد خسر بركلات الترجيح أمام نظيره السنغال، في المباراة التي جمعت بينهما في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

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