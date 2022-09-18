بعد إيقاف بالدي.. خبير لوائح: إعادة مباراة مصر والسنغال في حالة واحدة

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، حقيقة إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال، المؤهلة لـ كأس العالم 2022 بقطر، بعد تعرض كيتا بالدي، لاعب أسود التيرانجا، للإيقاف لمدة 3 شهور.

وأعلنت المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات، أمس السبت، إيقاف السنغالي كيتا بالدي لاعب سبارتاك موسكو الروسي حتى 5 ديسمبر المقبل، بسبب تعاطيه المنشطات.

وبذلك سيغيب كيتا بالدي عن منتخب بلاده السنغال في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن مباراة منتخب مصر والسنغال سوف تُعاد؛ بسبب إيقاف كيتا بالدي نتيجة تواجده في قائمة المباراة أمام مصر.

وقال محمد بيومي خبير اللوائح في تصريحات خاصة عبر صدى البلد: “إيقاف اللاعب كيتا بالدي لن يؤثر على منتخب السنغال في أي شيء، فالمنشطات أمر تخصه فقط”.

وتابع: “السنغال سيشارك في كأس العالم بقطر بشكل طبيعي حيث أنه لا يوجد شيء مؤثر حدث يُتيح إمكانية إعادتها”.

واختتم: “استخدام الليزر شيء عادي وليس مؤثرا أنما إذا حدث اعتداء من أحد الجماهير على أحد اللاعبين أو الحكم ودون المراقب ذلك في تقريره يتم إعادتها”.

منتخب السنغال يتأهل إلى كأس العالم

يذكر أن منتخب السنغال قد تأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح.