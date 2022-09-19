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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يصدقها عقل.. أطباء يذهلون من أجسام في معدة سيدة

صدى البلد

فوجئ الأطباء بـ حالة سيدة غير طبيعية، حيث تم العثور على عشرات البطاريات في معدة وقولون السيدة، والغريب في الأمر أنها عاشت مع تلك الكمية الكبيرة من البطاريات لسنوات بعد تناولها.

كشف الطاقم الطبي في مستشفى جامعة سانت فنسنت في دبلن أن المريضة البالغة من العمر 66 عامًا كانت تحتوي معدتها على إجمالي 55 بطارية قلم.

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وقد تم اكتشافهم بعد أن حددت الأشعة السينية أجسامًا غريبة في جسدها، ولحسن الحظ ، لم يكن أي منها يعيق جهازها الهضمي ، لذلك كان الأطباء يأملون في أن تمر بها بشكل طبيعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفقًا للتقرير في المجلة الطبية الأيرلندية ، تمكنت المرأة من إخراج خمس AAs في الأسبوع الأول،  لكن البقية كانت عالقة.

عندما بدأت تعاني من تقلصات في المعدة ، أدرك الأطباء أن معدتها المنتفخة كانت معلقة بسبب وزن البطاريات، لذا اتخذ الجراحون إجراءات وأزالوا 46 من البطاريات المتبقية، ما زال أربعة منهم محاصرين في القولون.

وأشار مقال المجلة: "على حد علمنا ، تمثل هذه الحالة أكبر عدد تم الإبلاغ عنه من البطاريات التي تم تناولها في وقت واحد".

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في حين أن الحادث سبب بالتأكيد حيرة غريبة ، ذكّر التقرير القراء بأن ابتلاع البطاريات طريقة خطيرة ، وإن كانت غير عادية لإيذاء النفس.

ولاحظ مؤلفوها أن الفعل يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة ، بما في ذلك "إصابة الغشاء المخاطي ، والانثقاب ، والانسداد".

حالة الأطباء البطاريات معدة قولون

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