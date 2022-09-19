موقف شديد الحرج لـ الأمير هاري وميجان في جنازة الملكة

على الرغم من التخطيط لعملية "سقوط جسر لندن" وهي وفاة الملكة إليزابيث الثانية بدقة قبل عدة سنوات، إلا أنه لا يزال أن هناك بعض المشاكل التي تلاحق الجنازة ودعوات الحضور، مثلما حدث مع الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل.

فقد وقع خلطًا محرجًا أدى إلى دعوة الأمير هاري وميجان ماركل إلى حفل استقبال رسمي في ضيافة الملك تشارلز والملكة كاميلا في قصر باكنجهام أمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

دعوة بالخطأ



وبحسب ما ورد أرسل مسؤولو القصر لـ الامير هاري وزوجته ميجان دعوة لحضور حفل الاحتفال في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنهم أدركوا بعد ذلك أن حفل الاستقبال كان مفتوحًا فقط للأفراد العاملين في العائلة المالكة ، وبالتالي كان لا بد من إصدار دعوة غير محرجة للزوجين بعدم الحضور بدلًا من دعوة الحضور.

وأصلح المسئولون خطأ الدعوة بـ خطأ أكبر حيث أعلنوا في الصحف عن عدم حضور الأمير إلى هذا الحفل الرسمي، واكتشف الدوق والدوقة فقط عندما قرأوه على الإنترنت.

وقال مصدر ملكي للصحيفة:'"لقى هاري وميجان الدعوة بالفعل ولم يخبرهما أحد أنهما غير مدعوين"، وأضاف عامل آخر بالقصر: "قيل لي إنهم اكتشفوا فقط أنهم غير مدعوين من خلال قراءة التقارير الصحفية".

ومن المتوقع أن يحضر وليام وكيت ، أمير وأميرة ويلز ، بالإضافة إلى الأميرة آن والأميرة الملكية وإيرل وكونتيسة ويسيكس، وسوف يتعاملون مع أفراد العائلة المالكة والقادة السياسيين من جميع أنحاء العالم، ولكن لن تكون هناك مشروبات ومقبلات لأسرة ساسكس.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين مئات رؤساء الدول وغيرهم من الشخصيات المرموقة الذين اجتمعوا قبل الجنازة الرسمية التاريخية للملكة إليزابيث الثانية، لكن دوق ودوقة ساسكس لن يكونا من بينهم.