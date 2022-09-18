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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

صدى البلد

إذا تحققت إحدى تنبؤات بابا فانجا ، فقد يتمكن الملك تشارلز من البقاء على قيد الحياة حتى يبلغ من العمر 97 عامًا ، فلا يوجد حد واضح لوقت انتهاء فترة حكمه على العرش.

قدمت بابا فانجا والتي تعرف بـ "نوستراداموس البلقان" عددًا من الادعاءات النفسية الضخمة ، حيث قال البعض إنها تتمتع حتى الآن بمعدل دقة يتراوح بين 80٪ و 85٪.

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كانت إحدى تنبؤاتها أنه بحلول عام 2046 سيكون البشر قادرون على العيش بشكل مريح بعد سن 100، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وزعمت أن هذا سيكون بسبب القفزات العلمية والبحثية المتعلقة بزراعة الأعضاء ، مما يساعد الناس على العيش لفترة أطول بكثير مما كانوا يفعلون في السابق.

يبلغ تشارلز 73 عامًا في عام 2022 ، ولذا سيحتاج إلى أن يعيش 24 عامًا أخرى للوصول إلى عام 2046، وعند هذه النقطة سيبلغ 97 عامًا.

عاشت والدة الملك ، الملكة إليزابيث الثانية ، حتى سن 96 ، لذلك سيحتاج إلى أن يعيش حياة أطول منها بسنة واحدة فقط لجني ثمار تنبؤات بابا فانجا.

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نبوءات صحيحة وخاطئة

توقعت بابا فانجا أن تبدأ الحرب العالمية الثالثة في نوفمبر 2010 وتنتهي في أكتوبر 2014، وهذا لم يحدث إطلاقًا، ولكنها توقعت أيضًا بشكل صحيح أن الفيضانات العظيمة ستؤثر على الأرض في عام 2022 ، وأن الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة سيكون أمريكيًا من أصل أفريقي ، وظهور داعش و 11 سبتمبر.


من يدري ، إذا فهمت هذا الأمر بشكل صحيح ، فمن سيقول إن الملك تشارلز لم يستطع الجلوس على العرش لفترة طويلة لدرجة أنه حطم الرقم القياسي لـ والدته الملكة إليزابيث التي جلست على العرش  70 عامًا.

 

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