لإنقاذ البشرية.. مهمة غريبة لتجميد القطبين الشمالي والجنوبي

في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذوبان الجليد وغرق الكرة الأرضية، اقترح علماء بـ إعادة تجميد القطبين الشمالي والجنوبي في محاولة لمكافحة تغير المناخ.

ستشهد الخطة العلمية الطموحة المسماة "حقن الهباء الجوي الستراتوسفير" (SAI) ، إطلاق جزيئات الهباء الجوي المجهرية في الهواء على ارتفاع يزيد عن 8 أميال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



والفكرة هي أن هذا من شأنه أن يخلق ظلًا حيث تنجرف الجزيئات نحو القطبين ، مما يسمح للظروف التي يمكن فيها للقلنسوات الجليدية أن تتجمد مرة أخرى ، لمكافحة ارتفاع منسوب البحار.

متى سيتم تنفيذ هذه الخطة؟

سيتم القيام بذلك خلال الوقت الذي تكون فيه الأيام أطول في الربيع والصيف، سيتم إسقاط الجسيمات على خط عرض 60 درجة شمالًا وجنوبيًا. في شمال الكوكب ، يمتد خط العرض هذا عبر أجزاء من جزر شيتلاند وألاسكا وروسيا وكندا.



في الجنوب ، يقع الخط أسفل الطرف السفلي لأمريكا الجنوبية وهو قريب من جزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية.

ستشمل الجوانب العملية للخطة طائرات مصممة خصيصًا، تم تحديد الطائرة 'SAIL-43K' ، التي ستطلق انبعاثاتها الخاصة إذا تم استخدامها ، في الدراسة على أنها ناقلة وقود على ارتفاعات عالية يمكن وضعها في المهمة وستكون هناك حاجة إلى 125 منها.



إذا تم إسقاطه ، سينتشر ثاني أكسيد الكبريت فوق منطقة يعيش فيها أقل من 1٪ من سكان العالم، وأضاف سميث:"لكن إذا كانت معادلة المخاطر والمنافع ستؤتي ثمارها في أي مكان ، فستكون عند القطبين"،أي مشروع بهذا الحجم سيكون مكلفًا للغاية ويقدر الفريق أنه سيكلف 9.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا".

أي مشروع بهذا الحجم سيكون مكلفًا للغاية ويقدر الفريق أنه سيكلف 9.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا، ولا يزال هذا جزءًا بسيطًا من تكلفة الماموث التي سيستغرقها تبريد الكوكب بهدف 2 درجة مئوية وهذا يتضاءل أكثر من هدف الانبعاثات الصفرية لعام 2050.

تشير تقديرات شركة الاستشارات الإدارية العالمية McKinsey & Co إلى أن تكلفة الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 تزيد عن 7.8 تريليون جنيه إسترليني سنويًا.