وفاة الملكة إليزابيث منذ أشهر.. ما الحكاية؟

اشتدت النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي في دول عديدة حول وفاة الملكة إليزابيث وتوقيت وفاتها، فقد يرى فريق بأن الملكة ماتت منذ أشهر وتم استبدالها بصور ثلاثية الأبعاد في المظاهر العامة.

وتشمل الحكايات والنقاشات الأخرى والتي أطلقتها جماعة من يسمون أنفسهم مؤمني QAnon بأن الملكة قُتلت كجزء من خطة كبيرة ولم تموت بشكل طبيعي.

اندلع مجتمع الإنترنت بأفكار متنوعة ومختلفة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فقبل يومين فقط ، تم التقاط صور لجلالة الملكة وهي ترحب برئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس في منصبها وقلعة بالمورال في أبردينشاير ، اسكتلندا.

ومع ذلك يشكك البعض في الصور، ويرجحون بأن تم تصوير السيدة تروس وهي تصافح فقط صورة ثلاثية الأبعاد لـ الملكة.

تم اعتبار توقيت الإعلان عن وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عامًا غامضًا للغاية بحيث لا يمكن أن يكون مصادفة ، حيث يبدو أن 8 سبتمبر 2022 يصادف 1،776 يومًا منذ ظهور QAnon لأول مرة.

ويعتبر عام 1776 كان محوريًا لحركة QAnon حيث كانت السنة التي حصلت فيها الولايات المتحدة على استقلالها من التاج البريطاني.

اقترح فريق QAnon أن الملكة إليزابيث الثانية ربما قُتلت كجزء من خطة غامضة تم تنفيذها سراً لسنوات.