حسرة وألم عاشتهما الملكة قبل رحيلها بأيام.. ماذا جرى؟

قبل رحيلها بـ أيام عانت الملكة من حسرة كبيرة بـ وفاة كلبها الأطول عمرًا، بمجرد أن وصلت الملكة الراحلة إلى منتجع بالمورال في المرتفعات الاسكتلندية لقضاء إجازتها الصيفية السنوية في يوليو توفي الكلب.

لم تطل حسرة الملكة إليزابيث على رحيل كلبها، فبعد فترة وجيزة من وفاة كلبها المحبوب كاندي الذي بقي إلى جانبها بعد 18 عامًا، توفيت الملكة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال السيد ريتشارد كاي إن فقدان الكلب "كاندي" وهو كلب ألماني من فصيل كورجي كان بمثابة ضربة كبيرة للملكة فقد حزنت عليه كثيرًا.

وأضاف: "على الرغم من أن الكلب كان في سن الشيخوخة ، إلا أن موته أصاب الملكة بشدة، ورتبت الملكة نقل رفات كاندي إلى قلعة وندسور لتدفن مع كلب آخر من كلابها ، فولكان ، الذي توفي في عام 2020".

كانت الملكة لا تزال تحتفظ برفقة كل من الكلاب الكورجيس ساندي ومويك ، اللذان كانا هدايا من الأمير أندرو وبناته قبل عام.

وبعد رحيل الملكة سيعتني دوق يورك وزوجته السابقة سارة فيرجسون برعاية ساندي ومويك بعد وفاة الملكة الملكية في بالمورال في وقت سابق من هذا الشهر.