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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إشادة دولية بمستوى جودة الخدمة..وفد الجايكا يزور مستشفى الفيوم النموذجى للمرة الثانية

أعضاء الوفد أثناء
أعضاء الوفد أثناء زيارة المستشفى

قام وفد من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"،بزيارة  لمستشفى الفيوم النموذجى ،  وذلك لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بالمستشفى وبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الدعم الفني للمنظومة.

شملت زيارة الوفد الياباني، جولات تفقدية بعدد من أقسام المستشفى الطبية حيث تضمنت قسم المبتسرين وقسم الرعاية القلبية وقسم القسطرة القلبية وحدة السكتة الدماغية.

وخلال الزيارة، عُقِد اجتماع مع عدد من اداره المستشفى، وتم استعراض آليات العمل، ومعرفة أفضل آلية لوضع ميزانية للجودة ضمن الموازنة العامة للمستشفى بما يضمن تنفيذ أنشطة الجوده والسلامه فى ظل توجه الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحي علاوة على مناقشة أحدث برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر وآليات التدريب الحديثة، بما يحقق استفادة لكافة القوى البشرية بالمستشفى سواء للعاملين في التخصصات الطبية أو غير الطبية. ويأتي ذلك للاستعداد للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وفي غضون الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالمستشفى مؤكدين تميز المستشفى الذى من شأنه خلق احدث معايير الجوده والسلامه للمرضى وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة في الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بمنتفعى التأمين الصحى وذلك برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة للمتابعة والرقابة ورئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه والمنسق العام للمشروع  ، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئه العامه للتامين الصحى.

حيث شمل وفد الزيارة من وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا"، كلًا من : الدكتورة نعومى حماده خبيره بفريق جايكا اليابانى الدكتورعمار فرج السويركى المسئول التقنى للمشروع الدكتورة/مروة طه مدير المشروع.

حيث كان فى استقبال الوفد الدكتور سيف عبد الشكور مدير عام فرع الفيوم الدكتورة دينا كرم مدير المستشفى الدكتورعمرو القاضى نائب مدير المستشفى الدكتورة  رشا ممدوح رئيس قسم الجودة، والمحاسب عمرو قطب مدير الشئون الماليه والاداريه أ. احمد ايمن العلاقات العامة وفريقى الجودة ومكافحة العدوى.

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