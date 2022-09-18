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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حصاد الذرة الشامية الصفراء بمحافظة الفيوم

بدء حصاد الذرة الشامية
بدء حصاد الذرة الشامية بالفيوم

بدأ مزارعو الفيوم اليوم  حصاد الذرة الشامية الصفراء بالمحافظة  صنف/168  / تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاهتمام بالزراعات الاستراتيجية .


أعلن المهندس على مسعد مدير مديرية الزراعة بالفيوم  استمرار لجهود الإرشاد الزراعى والمكافحة بالمديريه والحمله القوميه للنهوض بمحصول الذرة الشامية.


بحضور الدكتور محمد رضا المشرف العلمى للمحصول و الدكتور ابراهيم رئيس قسم بحوث افات محاصيل الحقل و الدكتور السعيد محمد معهد بحوث أمراض النبات و الدكتور يوسف عجمى. مركز البحوث الزراعية والمهندس زاينهم عاشور مدير عام الارشاد الزراعى والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي والمهندس محسن ابرهيم أخصائي المحصول للمحافظة والمهندس ماجد عويس مندوب الاحصاء و فاطمة جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامه بالبحوث الزراعية والمهندس بركة قطب مدير الإدارة الزراعية بمركز الفيوم.

 

وأشار يعد محصول الذرة الشامية من أبرز محاصيل الحبوب المنزرعة بمحافظة الفيوم خلال فصل الصيف ويتميز بأهميته   الاقتصادية والغذائية حيث  يدخل فى تغذية الإنسان والحيوان كما يستخدم فى الكثير من الصناعات الغذائية المتنوعة.

 

وأضاف من المقرر بصفة عامة التوسع فى زراعات محصول الذرة للعام القادم لمواجهة الطلب على المحصول فى ظل اللجوء الى الاستيراد ولسد حاجة البلاد وكذلك توفير الاعلاف المطلوبة والهامة للثروة الحيوانية ولذلك أصدرنا توجيهات للجمعيات والإدارات الزراعية بأن يتوسع المواطنون فى زراعة أنواع الذرة الصفراء والبيضاء جنبًا الى جنب مع زيادة المساحات المزروعة بالذرة البيضاء لتوفير المستلزم منها فى عمليات الخلط للعجين مع القمح وبالتالى سوف يساهم ذلك فى الحد من الاستيراد من الخارج.

 

وأشار إن هناك لجانا من البحوث الزراعية تعمل دوريا لمتابعة محصول الذرة الشامية والتعريف بالأصناف الصيفية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى إنتاجية عالية ، وخاصة بغيطان الذرة الصفراء وحث الفلاحين على زيادة مساحات المنزرعة وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد ، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

 

وأضاف بجهود لجان الإرشاد والمكافحة بالمديرية التى تقوم بالمرور على الزراعات الصيفية و تتخذ جميع الإجراءات الوقائية وأشار أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

 

وأشار أيضا إلى أن المحصول مبشر بالخير حيث تلقى اهتماما كبيرا من خلال توعية المزارعين باختيار الأصناف الجيدة التي تناسب كل منطقة جغرافية مع إصدار النصائح والارشادات الفنية بصفة دورية طوال موسم الزراعة حتى الحصاد.

 

الفيوم تشجع الفلاحين على زراعة القمح بالمنظومة التعاقدية للمحاصيل

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الفيوم حصاد الذرة الشامية الصفراء محافظة الفيوم

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