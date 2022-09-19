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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار نادي الزمالك وأهم الأحداث اليوم 19-9-2022

صدى البلد

أخبار نادي الزمالك .. شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدى البلد في التالي:
انتهت.. الزمالك يحسم سابع صفقاته في الميركاتو الصيفي| تعرف عليها
اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .


الظهير الأيمن للزمالك يتلقى عرضا من المقاولون العرب
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من قبل نادي المقاولون العرب لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة مفاجأة للجميع .. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
فجر خالد الغندور مفاجأة بشأن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ستكون مفاجأة للجميع .

عواد بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر: فيريرا مالوش علاقة
أوضح محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن استبعاده من قائمة منتخب مصر، باتفاق بين جيسفالدو فيريرا مدرب الأبيض وروي فيتوريا مدرب الفراعنة.

صور مسربة.. شاهد صفقات الزمالك الجديدة تجري جلسة تصوير
خضع لاعبو الزمالك الجدد، لجلسة تصوير رسمية تابعة للنادي الأبيض الذي يستعد للإعلان رسميا، عن تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل.

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن صلاح محسن لاعب فريق الأهلي أبلغ بعض الوسطاء في مفاوضات الزمالك معه بموافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

 

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