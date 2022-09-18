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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن مكي: الزمالك قادر على المنافسة إفريقيًا وهذا المدرب الأفضل

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد حسن مكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن المباريات الإفريقية دائمًا تكون صعبة، من ناحية الأجواء والملاعب والفنادق دائمًا ما تكون غير جيدة، ولكن لاعبي الزمالك لديهم خبرات كبيرة".

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وتابع مكي خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين "على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "مباراة إيليكت التشادي، لن تكون صعبة على الزمالك، النادي يمر بفترة معنوية جيدة، ولديهم مدير فني جيد جدًا ويخوض جميع المباريات بنفس الكفاءة".

زيزو أفضل لاعب 

وأضاف مكي: "بالنسبة لي أحمد سيد زيزو افضل لاعب مصري، وجوسيفالدو فيريرا أفضل مدرب أجنبي تدربت معه وطارق العشري أفضل مدرب وطني لعبت معه".

واختتم: "أفضل لاعب زاملته في الملاعب أحمد عيد عبد الملك، وأفضل صفقة في فترة الانتقالات الحالية الحفاظ على أحمد سيد زيزو في الزمالك، وانتقال أبو جبل للبنك الأهلي، صفقة مهمة جدًا للبنك وكنت أتمنى له الاستمرار في الزمالك، كان سيفرق معه فنيًا".

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