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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي إنبي يزور الفريق الأول في مرانه الافتتاحي استعدادًا للموسم

رئيس نادي إنبي
رئيس نادي إنبي

حرص أيمن الشريعى رئيس نادي إنبى، على زيارة المران الافتتاحى للفريق الأول بنادى إنبى فى الموسم الجديد، وذلك بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.

 

وقام أيمن الشريعى خلال زيارته بمصافحة جميع اللاعبين، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح لهم ولجهازهم الفنى الجديد بقيادة كابتن أحمد كشرى، مؤكداً على دعمه وتشجيعه للفريق لتقديم أداء متميز خلال الموسم الجديد.

 

وشدد أيمن الشريعى خلال لقائه باللاعبين وجهازهم الفنى، على أهمية المرحلة المقبلة لنادى إنبى والتى تتطلب بذل جهد مضاعف لاستعادة مكانة الفريق البترولى خلال منافساته المقبلة.

 

ومن المنتظر أن يعقد مدير الكرة كابتن محمد إسماعيل، إجتماعاً اليوم مع كابتن أحمد كشرى لوضع برنامج خاص للفريق خلال الفترة المقبلة استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

نادي إنبي أحمد كشري التجمع الخامس بتروسبورت مدير الكرة محمد اسماعيل

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