انتهت.. الزمالك يحسم سابع صفقاته في الميركاتو الصيفي| تعرف عليها

اقترب مسئولو نادي الزمالك من حسم التعاقد مع مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الزمالك مع الاتحاد السكندري لحسم ضم مروان عطية وبالفعل اقتربت الصفقة من الانتهاء بشكل رسمي لصالح الزمالك بعد موافقة مسئولي الأخضر على عرض الأبيض بالحصول على خدمات مروان عطية مقابل مبلغ مالي مع تجديد استعارة محمود شبانة ومحمد عبدالسلام للاتحاد .



وعلم صدى البلد إنه من المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان انتقال مروان عطية بشكل رسمي إلى الزمالك ، ليصبح سابع صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي بعد أن نجح الأبيض في ضم كلا من إبراهيما نداي وزكريا الوردي وسامسون ونبيل دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري .



وخضع لاعبو الزمالك الجدد، لجلسة تصوير رسمية تابعة للنادي الأبيض الذي يستعد للإعلان رسميا، عن تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل.

وظهر في جلسة التصوير المسربة كل من عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن توصل النادي الأبيض لاتفاق مع عمر جابر ونبيل عماد دونجا، في ظل رغبة الثنائي في الانضمام للأبيض، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.