صور مسربة.. شاهد صفقات الزمالك الجديدة تجري جلسة تصوير

خضع لاعبو الزمالك الجدد، لجلسة تصوير رسمية تابعة للنادي الأبيض الذي يستعد للإعلان رسميا، عن تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل.

وظهر في جلسة التصوير المسربة كل من عمر جابر وعماد نبيل دونجا ثنائي بيراميدز، بالإضافة إلى سامسون أكينولا، لاعب فريق كاراكاس الفنزويلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن توصل النادي الأبيض لاتفاق مع عمر جابر ونبيل عماد دونجا، في ظل رغبة الثنائي في الانضمام للأبيض، للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، بالإضافة لعودة محمد صبحي حارس المرمى، حتى الآن رسميا.

في سياق آخر، وصلت إلى القاهرة، صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من الكاميرون عقب خوض مباراة إيليكت التشادي مساء الأمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على نظيره إيليكت التشادي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد أحمدو أهيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليقترب من حسم التأهل لدور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر، أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي يوم 25 سبتمبر الجاري.