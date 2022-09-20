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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سيبك من iPhone 14.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لـ Xiaomi 13 Pro.. و تابلت جديد من شاومي بالأسواق مناسب للشباب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بقدرات جبارة.. ASUS تعلن رسميا عن هواتفها الخارقة ROG Phone 6D


كشفت شركة Asus عن سلسة هواتفها الأحدث Asus ROG Phone 6D من الفئة الرائدة، والتي تتميز بعدد من المواصفات الكبيرة منها بطارية ضخمة وتقنيات لتبريد الحرارة بشكل أكثر كفاءة للتغلب على ساعات الاستخدام الطويلة.

 

برخص التراب.. هاتف جديد من Redmi بنفس مواصفات iPhone 14 Pro الجديد


نجحت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في تقديم ميزة Dynamic Island في هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max الجديدة وتأتي هذه الشاشة الجديدة بديلة عن النوتش التقليدية في منتصف الشاشة.

 

سيبك من iPhone 14.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لـ Xiaomi 13 Pro


منذ أيام قليلة، سيطرت الصدمة على معظم المهتمين بشراء الهواتف الذكية الرائدة بعد إعلان عدد من التجار على مواقع التواصل الاجتماعي سعر هاتف iPhone 14 Pro Max الذي تجاوز سعره 60 ألف جنيه، وعلى الرغم من أن الأسعار ليست رسمية حتى هذه اللحظة إلا أنه من المتوقع أن يسجل سعر هواتف آيفون iPhone 14 ارتفاعا كبيرا في السوق المصري.

 

فعلها فورا..ميزات عظيمة في متصفح سفاري Safari لا يعرفها أغلب مستخدمي آيفون


تطلق شركة آبل الأمريكية مع نظام تشغيلها كل عام ميزات جديدة لمستخدميها في متصفح البحث سفاري Safari، حيث منحت هذه العام هواتف آيفون الأحدث عددا كبيرا من الميزات في iOS 16، ولكن على الرغم من أن الميزات الجديدة لن تصدر لجميع المستخدمين، فإنه لا يزال بإمكانهم الاستفادة من ميزات iOS 15 والتي صدرت لجميع مستخدمي هواتف آيفون.

 

هل ستخيب هواتف جوجل القادمة Google Pixel 7 توقعات المستخدمين؟


مع اقتراب موعد إطلاق هواتف Google Pixel 7 الرئيسية، التي ستعلن عنها شركة جوجل الأمريكية في بداية شهر أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار حول كل جديد تشوق له الشركة أو التسريبات التي تكشف مواصفات الهواتف القادمة.

 

مناسب للشباب والفئة المتوسطة .. تابلت جديد من شاومي بالأسواق


تستعد شركة شاومي الصينية إطلاق جهاز تابلت جديد للفئة المتوسطة والشباب بسعر رخيص ومواصفات جبارة، وذلك من خلال علامتها التجارية Redmi ريدمي، والتي تصدر معظم أجهزتها للمستخدمين بأسعار مناسبة للغاية.

 

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