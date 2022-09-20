محافظة الإسكندرية: إنجاز 70% من أعمال الرصف طبقاً للخطة بحي شرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، بسرعة استكمال أعمال الرصف في جميع الشوارع التي من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وذلك قبل المواعيد المحددة، مؤكدا أن المحافظة تعمل علي رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأوضح المحافظ أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء؛ مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التي تتم في شوارع حي شرق قد بلغت 70% ، وذلك استجابة لمطالب أهالي حي شرق فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحي، مؤكداً أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرصف شوارع حي شرق.

ومن جانبها أشارت المهندسة أمل محمود، إلى أن إجمالي أطوال الشوارع التي يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحي شرق قد بلغت 2722 مترا، مضيفة أن مديرية الطرق قامت خلال الاشهر الماضية بتحديد 11 شارع ليتم رصفهم بنطاق حي شرق وهم (شارع 4 رابط بين الهيلتون والنصر - وشارع 5 رابط بين الهيلون والنصر - وشارع 6 رابط بين الهيلتون والنصر- وشارع ادمون فرمون- وشارع محطة السوق من كوبرى الناموس حتى السكة الحديد - وشارع نزلة القلعة الرئيسي ومتفرعاته- و متفرع 1: بلوك 8- وتفرع 2: بلوك 13- ومتفرع 3: بلوك 14- ومتفرع 4: شارع الوحدة الصحية- ومتفرع 5: العزيز البديع) وقد تم الانتهاء بنسة 100% من 5 شوارع منهم وجاري استكمال الباقي.