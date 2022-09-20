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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم.

و بحسب و كالة أنباء الامارات “وام” شهدت الدائرة تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 494.64 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 758.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 94 مليون درهم.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 240.64 مليون درهم منها 11 رهنا للأراضي بقيمة 9.19 مليون درهم و55 رهنا للفلل والشقق بقيمة 231.44 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 132 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 175.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

الشيخ محمد بن راشد التصرفات العقارية الأراضي والأملاك تصرفات عقارات دبي Finance Real Estate

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