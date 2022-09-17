اقتصاد الإمارات.. 156.5 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم المحلية خلال أسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 156.5 مليار درهم بدعم عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات.

أسواق الأسهم المحلية

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.649 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.806 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.229 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و576.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 824.4 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 3.877 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 3.052 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 24.5 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 22.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.44 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 12.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 106.2 ألف صفقة.

وارتفعت السيولة بنحو ملحوظ خلال الأسبوع بعد تنفيذ صفقتين كبيرتين في سوق أبوظبي، الأولي علي سهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بقيمة 11.74 مليار درهم، والثانية علي مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 416.33 مليون درهم.

- سوق أبوظبي..

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 4.16% ليغلق عند 10204.62 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 4.14% ليصل إلي 10201.58 نقطة، ونجح المؤشران في تسجيل أعلى مستوياتهم منذ 17 أغسطس الماضي أي منذ شهر تقريباً.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر قطاع المالية بنسبة 2.99% والعقار بنسبة 3.44% والصناعة بنسبة 5.88% والطاقة بنسبة 5.36% والاتصالات بنسبة 7.59% والمواد الأساسية بنحو 1.88%.

وحقق سهم "طاقة" أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة جاوزت 51.6% كما تصدر النشاط مستقطباً سيولة بنحو 12.33 مليار درهم، بعد أعلن "القابضة"ADQ - توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة "طاقة" لصالح كل من مجموعة "ملتيبلاي" وصندوق أبوظبي للتقاعد وعدد من الشركات الاستثمارية كما قفز سهم "ملتيبلاي" بنسبة 37.17%.

وصعدت أسهم أخري مثل "أي آند – اتصالات سابقاً" بنسبة 7.89% و"ألفا ظبي" 7.26% و"أدنوك للتوزيع" 6.5% و"أبوظبي الأول" 5.87% و"أدنوك للحفر" 4.89% و"موانئ أبوظبي" 4.5% و"الدار" 3.75%.

وضخ المستثمرين الأجانب أكثر من 426.1 مليون درهم في سوق أبوظبي كصافي شرائي بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 2.87 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 2.44 مليار درهم.

- سوق دبي..

وصعد مؤشر سوق دبي العام خلال الأسبوع بنسبة 3.82% أو ما يعادل 128.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3489.33 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 11 مايو الماضي أي أكثر من 4 أشهر بدعم صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 6.01% والبنوك 3.74% والاستثمار 3.56% والنقل 3.63%.

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع أسهم العقار يتصدرها "إعمار العقارية" بنسبة 6.4% و"إعمار للتطوير" 9.2%، كما صعدت أسهم البنوك بقيادة "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني" مع صعودهما بنسبة 4.1% و1.17% على التوالي.

وزاد في قطاع الاستثمار كل من "سوق دبي المالي" بنسبة 3.01% و"دبي للاستثمار" بنسبة 4.49%، بينما ارتفع في قطاع النقل "العربية للطيران" بنسبة 3.8% و"ارامكس" 3.1%، وكما صعد سهم "ديوا" بنسبة 1.56%.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 398.3 مليون درهم في سوق دبي كمحصلة شراء بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 1.006 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 607.7 مليون درهم.