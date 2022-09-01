اقتصاد الإمارات| أصول القطاع المصرفي ترتفع إلى 3.449 تريليون درهم بنهاية يونيو

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع " إجمالي الأصول المصرفية شاملاً " إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة علي أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 97.9 مليار درهم مقابل نحو 3.442 تريليون درهم في مايو 2022.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2022، أن الأصول المصرفية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.5 في المائة أو ما يعادل 240.4 مليار درهم مقارنة بنحو 3.208 تريليون درهم في يونيو 2021، فيما زادت بنحو 3.8 في المائة أو ما يوازي 127.7 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري مقابل 3.321 تريليون درهم في ديسمبر 2021.

و زاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03 في المائة من 1.865 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، وذلك نتيجة زيادة بنسبة 5.6 في المائة في الائتمان الأجنبي.. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة.

و نما إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.5 في المائة من 2.04 مليار تريليون في نهاية مايو الماضي إلى 2.091 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022، نتيجة لارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 2.6 في المائة.

و عزا المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.9 في المائة و22.6 في المائة على التوالي.

و أوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك/ارتفع بنسبة 2.3 في المائة من 710.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 726.2 مليار درهم في نهاية يونيو، مرجعاً ذلك إلى زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم وزيادة الودائع النقدية بمقدار 15.8 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 3.5 في المائة من 1.568 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.622 تريليون درهم في نهاية يونيو، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 38 مليار درهم.

كما ارتفع عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 2.6 في المائة من 1.89 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يونيو 2022.