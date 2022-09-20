رابطة الدوري الإيطالي تعلن إيقاف دي ماريا مباراتين

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح فريق يوفنتوس، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام مونزا في المسابقة.

وتحصل دي ماريا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 بعد ضربه للاعب فريق مونزا.

وبحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي، فأن دي ماريا سيتم إيقافه لمدة مباراتين بسبب تعمده إيذاء المنافس لضربه لاعب مونزا بمرفق الكوع.

وبالتالي سيغيب دي ماريا عن مباراتي يوفنتوس القادمتين في بطولة الدوري الإيطالي أمام بولونيا وميلان.

وكان فريق يوفنتوس قد تلقى أولى هزائمه في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بالخسارة أمام مونزا الصاعد حديثًا لبطولة الدوري.

وانتقل دي ماريا لفريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.