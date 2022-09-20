عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الدوري الإيطالي تعلن إيقاف دي ماريا مباراتين

دي ماريا
دي ماريا

كشفت رابطة الدوري الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن عقوبة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح فريق يوفنتوس، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام مونزا في المسابقة.

وتحصل دي ماريا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 40 بعد ضربه للاعب فريق مونزا.

وبحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي، فأن دي ماريا سيتم إيقافه لمدة مباراتين بسبب تعمده إيذاء المنافس لضربه لاعب مونزا بمرفق الكوع.

وبالتالي سيغيب دي ماريا عن مباراتي يوفنتوس القادمتين في بطولة الدوري الإيطالي أمام بولونيا وميلان.

وكان فريق يوفنتوس قد تلقى أولى هزائمه في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بالخسارة أمام مونزا الصاعد حديثًا لبطولة الدوري.

وانتقل دي ماريا لفريق يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

رابطة الدوري الإيطالي أنخيل دي ماريا دي ماريا يوفنتوس الدوري الايطالي مونزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

موضوعات متعلقة

رئيس ناسيونال يؤكد رحيل لويس سواريز عن الفريق في نوفمبر

أتلتيكو مدريد يدين عنصرية جمهوره ضد لاعبي الريال.. ويتعهد بمعاقبة الأعضاء المتورطين

رسميًا.. استبعاد روسيا من المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

إنبي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتعاقد مع مصطفى شلبي وحقيقة توقفها

ليفاندوفسكي: الفوز بالكرة الذهبية أسهل في برشلونة

وفاة مدافع بازل السويسري السابق بعد معاناة مع مرض السرطان

حديث العالم.. تعرف على إيثان نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي

محمد صلاح ينعى الملكة إليزابيث الثانية بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

فيديو مروع.. لقطات تظهر قنابل تذيب اللحم تضرب بلدة أوكرانية |شاهد

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب

حكم التأخر في توزيع التركة.. وهل يجوز التقسيم بالتساوي؟

بسبب هذه الصور.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد التريند

وداعا لطوابير شئون الطلبة.. كيفية دفع مصروفات الجامعة أون لاين من البيت

محمد صلاح يصل إلى برج العرب للانضمام لمعسكر منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. ممارسة نوع من الرياضة تصيب المخ بمشاكل خطيرة

إزاي تتعش بـ 5 جنيه.. مخبوزات لذيذة وخفيفة

مش هتصدق| علبة حلاوة المولد تثير الجدل لسبب صادم.. شاهد

هتدمرك.. أسوأ طرق علاج البواسير

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ