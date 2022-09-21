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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافقة.. شريف عامر يكشف رد فعل زوجته على موافقته التبرع بأعضائه

الاعلامي شريف عامر
الاعلامي شريف عامر

كشف الإعلامي شريف عامر، تفاصيل موقف تعرضت له زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن للتبرع بالأعضاء.

 

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وقال شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إن زوجتي عندما كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء كتابة طلب الحصول على رخصة، كان في بند مكتوب فيه هل لديك الرغبة في التبرع بالأعضاء إذا تعرض لحادث، ويحدد الأعضاء، وبالفعل علمت على الموافق على التبرع.

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زوجتي عندما علمت على موافق الدنيا قامت ولم تقعد


وأضاف شريف عامر، أن زوجتي عندما علمت على موافق الدنيا قامت ولم تقعد، وظلت تبحث عن موانع، وفي نهاية قالت لي هنعمل كده للأغراب؟.. طيب أعمل كده في مصر". 


وتابع الإعلامي شريف عامر، أنه :"قولت لها مصر ما ينفعش أعمل فيها كده أصلا".

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