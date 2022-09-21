سريعة المفعول .. أفضل أدوية لعلاج آلام القدم

تعد آلام القدم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار ولها أسباب كثيرة جدا مثل الالتهاب والوضعية الخاطئة والنقرس والروماتيزم .

ووفقا لما جاء فى موقع “news-medica” هناك أنواع مختلفة من الأدوية التي يمكن استخدامها لتخفيف آلام القدم أو لمعالجة سبب معين قد يكون سببًا للألم.

ونرصد لكم فى هذا التقرير أفضل الأدوية الخاصة بعلاج آلام القدم بشكل فعال وسريع، وهى:

الأدوية المسكنة التي تؤخذ عن طريق الفم مثل الأسيتامينوفين “باراسيتامول” أو الأسبرين هي الخيار الأول للتخفيف السريع من الام القدم.

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتسكين آلام القدم في نفس الوقت ويمكن استخدام الأدوية غير الستيرويدية بشكل موضعى كدهان للوقاية من الاثار الجانبية ولكن هذا حسب حالة المصاب

الإيبروفين