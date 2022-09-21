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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سريعة المفعول .. أفضل أدوية لعلاج آلام القدم

الام القدم
الام القدم

تعد آلام القدم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين مختلف الأعمار ولها أسباب كثيرة جدا مثل الالتهاب والوضعية الخاطئة والنقرس والروماتيزم .

ووفقا لما جاء فى موقع “news-medica” هناك أنواع مختلفة من الأدوية التي يمكن استخدامها لتخفيف آلام القدم أو لمعالجة سبب معين قد يكون سببًا للألم.

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ونرصد لكم فى هذا التقرير أفضل الأدوية الخاصة بعلاج آلام القدم بشكل فعال وسريع، وهى:

  • الأدوية المسكنة التي تؤخذ عن طريق الفم مثل الأسيتامينوفين “باراسيتامول” أو الأسبرين هي الخيار الأول للتخفيف السريع من الام القدم.
  • العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين أو النابروكسين ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتسكين آلام القدم في نفس الوقت ويمكن استخدام الأدوية غير الستيرويدية بشكل موضعى كدهان للوقاية من الاثار الجانبية ولكن هذا حسب حالة المصاب

الإيبروفين
الإيبروفين
  • يساعد حقن الكورتيكوستيرويد الموضعي في القدم في السيطرة على الالتهاب الذي يسبب آلام القدم، وإعطاء دواء كورتيكوستيرويد عن طريق الفم لألم عام يكون جزءًا من حالة تؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم.
  • استخدام الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs) تساعد في إبطاء تقدم المرض عن طريق تثبيط الجهاز المناعي الذي يساهم في التسبب في التهاب المفاصل الروماتويدي.
  • بالنسبة للمرضى الذين يعانون من آلام القدم بسبب النقرس، يمكن للأدوية الوقائية مثل الوبيورينول التحكم في تركيز حمض البوليك في الجسم. نتيجة لذلك ، تقل احتمالية تكون البلورات المسؤولة عن التسبب في نوبة النقرس.
     
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