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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

موجود فى كل بيت| طعام لعلاج البواسير بـ 6 وصفات مذهلة

موجود فى كل بيت|
موجود فى كل بيت| طعام خارق لعلاج البواسير بـ 6 وصفات مذهلة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن طرق علاج البواسير المنزلية الفعالة فى تخفيف الألم بسرعة وتجنب العملية الجراحية.

وذكر موقع “pristyncare” أنه يمكن علاج البواسير فى المنزل بطريقة بسيط وسهلة للغاية دون الحاجة إلى زيارة الطبيب من خلال استخدام الثوم بشكل صحيح.

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ويعد الثوم من المواد الطبيعية المنتشرة فى مختلف البيوت فى مختلف أنحاء العالم وتكلفتها المالية قليلة جدا لذا فهى الخيار الأمثل عند علاج البواسير فى المنزل 

فوائد الثوم في علاج البواسير

  • الثوم عامل قوي مضاد للالتهابات ويمكن أن يقلل من التهاب البواسير وهو العرض الرئيسي لها
  • يمكن للتأثيرات القوية للمضادات الحيوية للثوم أن تقتل تلك الجراثيم التي قد تزيد من أعراض البواسير.
  • يقلل تناول الثوم من ضغط الدم عن طريق تعزيز استرخاء الأوعية الدموية.

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  • يمكن للتطبيق الموضعي للثوم أن يعزز الدورة الدموية الجهازية في تلك المنطقة المعينة مما يساعد فى علاج البواسير.
  • يعمل الثوم على إزالة تلك الخلايا غير الطبيعية والمواد الضارة من الجسم بفضل مضادات الأكسدة القوية وكل هذا يقلل الالتهابات والمواد الضارة فى الجسم مما يقلل من أعراض الأمراض المختلفة وعلاج البواسير.

البواسير الداخلية والخارجية
البواسير الداخلية والخارجية


طريقة استخدام الثوم لعلاج البواسير؟

 

  • يستخدم الثوم فى علاج البواسير بطرق عديدة ومتنوعة مما يتيح لجميع الأشخاص استخدامه بسهولة من خلال اختيار الطريقة الأفضل لهم.
  • البواسير ناتجة عن الإمساك وعلاجها يتطلب سهولة مرور البراز والتخلص من البواسير، وهذا يحدث عند تناول تناول فص أو اتنين من الثوم النئ مع الحليب في الليل حيث يعمل هذا الخليط على تحسين عمل الجهاز الهضمي ومرور البراز بسهولة مما يحميك من الم البواسير فى الحمام

إضافة اللبن على الثوم
إضافة اللبن على الثوم
  • تناول الثوم النئ إن تتحمله يمكن أن يقلل ببطء من الالتهاب الموجود بالقرب من منطقة الشرج أو المستقيم.
  • استخدام الثوم بنفس طريقة اللبوس وإدخال فص واحد ببساطة في منطقة المستقيم حيث يساعد في تقليل البواسير الموجودة في الشرج عن طريق تقليل الالتهاب والعمل كعامل مضاد للبكتيريا.
  • يمكن شق الثوم بالسكين لإخراج العصارة منه ودهن البواسير بها لعدة دقائق متواصلة أو تركه حتى موعد الاستحمام .
  • تعد وصفة الثوم المفروم والممزوج بزيت جوز الهند من الطرق الطبيعية الفعالة فى علاج البواسير وتقليل حجمها من خلال تحسين سهولة التغوط والتأثيرات المضادة للالتهابات. 
     
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