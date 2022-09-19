رغم فوائده.. الملكة إليزابيث لم تتناول هذا الطعام.. تعرف عليه

شيعت جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا اليوم والتى عاشت 96 عاما تمتعت خلالها بالصحة ما جعل الكثير من الأشخاص يرغبون في سر صحة الملكة وعمرها الطويل.

ومن أهم الأشياء التى تساعد فى الحفاظ على الصحة، النظام الغذائي لذا يرغب كثيرون فى معرفة تفاصيل غذاء الملكة إليزابيث الثانية صاحبة العمر الطويل.

قال دارين ماكجرادى طاهى قصر الملكة إليزابيث الثانية إنها لم تتناول الثوم ولم تقبل إضافته على أى طعام نهائيا رغم فوائده الصحية العديدة التى يشيد بها الأطباء إلا أن الملكة إليزابيث كانت لا تسمح بتواجد الثوم فى القصر .

الثوم

ووفقا لما جاء فى موقع “timesofindia” فإن دارين أكد أن الملكة إليزابيث الثانية لم ترفض الثوم فقط بل كانت لا تحب تناول البصل أيضا ولكنها كانت تسمح بإضافة القليل منه على الطعام على الثوم الذي كان مرفوضا تقديمه نهائيا.

قال ماكجرداى فى حديثه سابق لمجلة "يو إس فود" إن الملكة إليزابيث لم تحب تناول البيتزا رغم أنها أشهى المأكولات الشعبية فى العالم ولم ترغب فى تناول الأطعمة والأكلات الدسمة فمعظم طعامها كان يعتمد على الخضار والحبوب الكاملة والفواكه والسمك المشوي والدجاج.