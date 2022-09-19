نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

تعد آلام الركبة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وتجعل الإنسان يشعر بصعوبة فى الحركة خاصة عند صعود السلم أو ممارسة الرياضة

وتحدث معظم الام الركبة بسبب المعاناة من التهاب المفاصل يمكن الوقاية منه بتناول بعض الأعشاب والأطعمة الطبيعية بل إن هناك بعض التوابل تساعد فى علاج الام الركبة.

ووفقا لما جاء فى موقع “zenlifemag” فإن هناك نوع شعبي من التوابل يساعد فى علاج الام الركبة نهائيا عند إضافته للطعام.

يمكن استخدام الزنجبيل فى علاج الام الركبة سواء عند طريق تناوله أو وضعه على مكان الأم.

وترجع فاعلية الزنجبيل فى علاج الام الركبة لاحتواءه على عنصر نشط يسمى جينجيرول وهو مادة قوية مضادة للالتهابات.

وقد أكدت الدراسات العلمية التى أجريت عن مرضى التهاب المفاصل أنه عند إضافة الزنجبيل إلى نظام الأدوية الخاص بهم ، تقل الام الركبة والمفاصل أكثر من تناولهم للأدوية بمفردها.

الزنجبيل الطازج والجاف

يمكن استخدام الزنجبيل بطرق متعددة من أجل علاج الام الركبة وفى نفس الوقت الاستمتاع بمذاق شهى حيث أن الزنجبيل المبشور يستخدم في أنواع مختلفة من الوجبات المالحة أو في صنع بعض الشاي الحلو.

تباع فى المتاجر والصيدليات بعض زيوت الزنجبيل الجاهزة والتي يمكنك فركها مباشرة على الركبة الملتهبة والمتورمة.

