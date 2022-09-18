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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

هل يؤثر تناول العسل
هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيق

قال الدكتور إبراهيم العريفي، أخصائي التغذية ، تنتشر الكثير من المعتقدات التى تتحدث عن تأثير تناول العسل على الريق على غشاء المعدة.
 

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وكشف العريفي في برنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية، أنه على عكس ما يشاع فإن العسل يعد علاجًا فعالًا لقرحة المعدة.

العسل يعالج قرحة المعدة
العسل يعالج قرحة المعدة

وأوضح “ العريفي” أن العسل يسبب الما فى بداية تناوله على الريق مثل الجرح خاصة في اليوم الأول يشعرك وقد يستمر ألم المعدة لمدة 10 دقائق واليوم الثاني تشعر بألم لمدة 7 دقائق حتى تلتئم الجروح.

ونوه أن العسل يظل متواجدا في المعدة مدة أطول حتى يعالج التقرحات الموجودة وعلاج مشاكل المعدة وهذا يحدث عند تناول العسل بمفرده أو بعد مزجه مع الماء.

يذكر أن العسل من أفضل المواد الطبيعية القادرة على علاج معظم الأمراض حتى السكري شرط أن يكون أصليا وذو جودة عالية ويتم تناوله بطريقة صحيحة.

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