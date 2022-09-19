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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

إزاى تفطر بـ 5 جنيه
إزاى تفطر بـ 5 جنيه

بسبب ارتفاع الأسعار يصعب حاليا شراء طعام إفطار بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

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ويضطر الأفراد لدفع مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى  5 جنيه.


ونقدم لكم يوميًا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى مجموعة أفكار لـ وجبات العشاء بتكلفة لا تتعدى  5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيهات للغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى .

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وتعد سلطة الفول وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة ومن الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها أيضا بـ 5 جنيه فقط.


نعرض لكم اليوم طريقة عمل فول بالسلطة الغنية بالفيتامينات الأساسية للجسم والحديد وبتكلفة لا تزيد على 5 جنيه تكفى فردين وإذا تم إعداد كمية أكبر لتكفى المزيد من الأشخاص ستكون تكلفة الوجبة أقل من 5 جنيه.

فول
فول

مكونات فطار رخيص 

فول 

حبة طماطم 

حبة خيار 

بصلة صغيرة

ملح 

كمون “حسب الرغبة”

طريقة عمل فطار رخيص 

  • سخنى الفول قليلا على النار ثم أضيفي كمية وفيرة من الزيت مع رشة الملح والكمون وأنزليه من على النار
  • قطعى الطماطم والبصل والخيار مثل السلطة وأضيفيهم على الفول وقلبيهم جميعا وتقدم مع الخبز البلدي
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