إزاى تفطر بـ 5 جنيه.. أكلة غنية بكل الفيتامينات المهمة للجسم

بسبب ارتفاع الأسعار يصعب حاليا شراء طعام إفطار بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

ويضطر الأفراد لدفع مبالغ كبيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.



ونقدم لكم يوميًا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى مجموعة أفكار لـ وجبات العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيهات للغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى .

وتعد سلطة الفول وجبة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة ومن الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن إعدادها أيضا بـ 5 جنيه فقط.



نعرض لكم اليوم طريقة عمل فول بالسلطة الغنية بالفيتامينات الأساسية للجسم والحديد وبتكلفة لا تزيد على 5 جنيه تكفى فردين وإذا تم إعداد كمية أكبر لتكفى المزيد من الأشخاص ستكون تكلفة الوجبة أقل من 5 جنيه.

فول

مكونات فطار رخيص

فول

حبة طماطم

حبة خيار

بصلة صغيرة

ملح

كمون “حسب الرغبة”

طريقة عمل فطار رخيص