إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالعدس البنى والبطاطس

أصبح الحصول على طعام عشاء مشبع بتكلفة 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى ولكن يمكن تحقيقه ببعض حيل الطهى

وفى ظل ارتفاع الأسعار تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، مجموعة متنوعة لأفكار وجبات عشاء رخيصة لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا يتعدى سعرها 10 جنيه مصري للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.



ويعد العدس بجبة من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

العدس والبطاطس



مكونات عشاء رخيص

ثمن كيلو عدس بجبة

حبة بطاطس

ملح

زيت

طريقة عمل عشاء رخيص