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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالعدس البنى والبطاطس

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

أصبح الحصول على طعام عشاء مشبع بتكلفة 5 جنيه أمر شبه مستحيل خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى ولكن يمكن تحقيقه ببعض حيل الطهى 

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وفى ظل ارتفاع الأسعار تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.
ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، مجموعة متنوعة لأفكار وجبات عشاء رخيصة لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا يتعدى سعرها 10 جنيه مصري للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

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ويعد العدس بجبة من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل عدس بجبة بالبطاطس بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

العدس والبطاطس
العدس والبطاطس


مكونات عشاء رخيص 

ثمن كيلو عدس بجبة 

حبة بطاطس 

ملح

زيت

طريقة عمل عشاء رخيص 

  • اغلى العدس بجبة فى وعاء به ماء قليلا ثم صفي الماء وأضف كمية جديدة من الماء على العدس.
  • قطعي البطاطس قطع صغيرة واسلقيها مع العدس وأضيفي رشة ملح.
  • اتركي البطاطس والعدس حتى ينضجا ثم ضيفي رشة زيت ويمكن إضافة رشة كمون لجعل المذاق أفضل وبالهنا والشفا.
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