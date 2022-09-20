ما الرأي الديني في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. أزهري يرد

كشف الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، عن الرأي الديني في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن القضايا الكبرى لا يقرب منها أحد.



وأضاف ابراهيم رضاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقه، المذاع عبر قناة المحور، أن الرأي الديني مهم في هذا الأمر، لافتا إلى أنه دول المنطقة سبقت مصر وبها ما يسمى ببنوك الأعضاء.

مصر تخلفت كثيرا



ودعا الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، الدولة تبي فكرة عمل بنك للاعضاء وللحفاظ على النسل وهو أمرا هاما، مستدركا ان مصر تخلفت كثيرا ومصر من صدر العلم الشرعي للدنيا كلها.







