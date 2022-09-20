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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما الرأي الديني في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟.. أزهري يرد

التبرع بالأعضاء
التبرع بالأعضاء

كشف الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، عن الرأي الديني في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مؤكدا أن القضايا الكبرى لا يقرب منها أحد.

 

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عمرو عبدالعال: قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جيد ويجب توثيقه.. فيديو


وأضاف ابراهيم رضاء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقه، المذاع عبر قناة المحور، أن الرأي الديني مهم في هذا الأمر، لافتا إلى أنه دول المنطقة سبقت مصر وبها ما يسمى ببنوك الأعضاء.

 

مصر تخلفت كثيرا


ودعا الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، الدولة تبي فكرة عمل بنك للاعضاء وللحفاظ على النسل وهو أمرا هاما، مستدركا ان مصر تخلفت كثيرا ومصر من صدر العلم الشرعي للدنيا كلها.


 


 

إبراهيم رضا الازهر الشريف الأزهر اخبار التوك شو

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