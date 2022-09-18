عمرو عبدالعال: قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة جيد ويجب توثيقه.. فيديو

قال الدكتور عمرو عبد العال عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وأستاذ جراحة الكبد أن قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عام ٢٠١٠ جيد جدا، مشيرا إلى أنه لابد من المتبرع أن يوثق عملية التبرع في أوراق رسمية.

واضاف "عبدالعال" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنه لابد وأن يكون هناك ورق رسمي تابع لوزارة الداخلية يكون مع ورق تجديد البطاقة أو الرخصة يكون خاص بالموافقة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ومن يريد ذلك فعليه بملئ هذه الورقة.

وتابع عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وأستاذ جراحة الكبد أن ليس كل من يتوفي يستطيع بالتبرع بأعضائه، فالذين لديهم فشل كلوي لا يستطيعون التبرع، والذي لديهم امراض فيروسية في الدم لا يستطيعون التبرع أيضا.