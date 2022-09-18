أول مصرية توثق توكيلا رسميا للتبرع بأعضائها بعد الوفاة: حاجة بديهية.. فيديو

قالت دينا رضا أول مصرية توثق توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد الوفاة أن فكرة التبرع بالأعضاء بعد الموت هي فكرة بديهة كانت تسمع بها منذ صغرها في أمريكا، متابعة "الفكرة بسيطة خالص .. انا مش بطلب من حد أنه يديني حاجة هو محتاجها .. انا بس بقوله لو سمحت وانت ماشي سيب الحاجات اللي انت مش محتاجها لحد محتاجها".

واضافت "رضا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنها مشتركة في مجموعة علي الفيس بوك بعنوان "التبرع بالأعضاء بعد الوفاة" وهناك سيدة داخل المجموعة تبحث عن قرنية لطفلها الذي يبلغ ٦ سنوات فقط وهو لا يرى منذ عندما كان لديه ٤ سنوات.

وتابعت دينا رضا أن هدف المجموعة هو توفير أعضاء شخص متوفي لشخص حي وليس من شخص حي لآخر حي.