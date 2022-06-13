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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دار الإفتاء: التبرع بالأعضاء مساعدة لإحياء نفس أخرى

صدى البلد

علق أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، قائلا: التبرع بالأعضاء بعد الوفاء أمر جائز ولكن بشروط، وهي أن تكون الوفاة محققة وليس وفاة إكلينيكية.

 

واسترسل "أحمد ممدوح" خلال مداخلته الهاتفية على قناة دي إم سي: يجب أن يكون هناك موافقة سابقة من المتوفى بالتبرع بالأعضاء الخاصة به، والموافقة يجب أن تكون من الشخص المتبرع وبشكل قانوني وبكامل قواه العقلية.

 

وأضاف أن يمكن أن يتم التبرع بالأعضاء بموافقة الورثة الشرعيين ولكن يجب أن يتم بدون مكسب أو مقابل مادي، متابعا: موافقة الأزهر حول التبرع بالأعضاء جاء بهدف الحفظ على النفس وإفادة الآخرين.

 

وأكمل: التبرع بالأعضاء بمثابة مساعدة لإحياء نفس أخرى.

الإفتاء التبرع بالأعضاء الأزهر الحفظ على النفس اخبار التوك شو دار الإفتاء

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