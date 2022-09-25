39 من المحبوسين احتياطيا.. لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل دفعة جديدة.. غدا

أعلن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل ٣٩ محبوسًا احتياطيًا صباح غدا الإثنين، وذك في إطار إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يتوجيهات من الرئيس السيسي.

وكتب عضو لجنة العفو الرئاسي، على صفحته الشخصية على فيس بوك: « اخلاء سبيل ٣٩ محبوس احتياطي صباح غدا بإذن الله».

وشهدت المرحلة الماضية خروج عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا والصادر ضدهم أحكامًا نهائية أيضًا، ممن لم يتوروطوا في أعمال عنف أو أعمال إرهابية.

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة ، وبعد أن التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وجاءت أسماء آخر دفعة تم الإفراج عنها كالتالي:

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.

دمج المفرج عنهم

وتؤكد لجنة العفو بأنها وحدها - دون غيرها - التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

أعلنت لجنة العفو الرئاسى أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وأشارت فى بيان صحفى لها إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل ، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.