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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 39 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل

طارق الخولي
طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي٫ عضو لجنة العفو الرئاسي٫ إن عدد المفرج عنهم أصبح بوتيرة سريعة٫ معقبا: “نعمل بقدم وساق على خروج أكبر عدد ممكن من الشباب المستهدف من العفو في أقل فترة ممكنة”.

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العفو الرئاسي: إخلاء سبيل 39 شخصا غدا.. فيديو


وأضاف النائب طارق الخولي٫ عضو لجنة العفو الرئاسي٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “نتلقى بشكل يومي حالات جديدة ويتم فحصها ونسرع من وتيرة الاجراءات المتعلقة بهم”٫ مشيرا: “منذ 3 ساعات تم الإفراج عن 39 شخص بعد تنسيق لجنة العفو مع أجهزة الدولة والنيابة العامة”.

 

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لعمل لجنة العفو الرئاسي٫ وهو ما يعطي اللجنة قوة دفع كبيرة في القدرة على أداء مهامها على أكمل وجه.

وأشار النائب طارق الخولي٫ عضو لجنة العفو الرئاسي٫: “فلسفة اللجنة هي القدرة على مساعدة الذين لم يتورطوا في عنف أو ولم ينتموا لتنظيمات إرهابية في خروجهم ودمج في المجتمع ومعالجة كل أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية٫ فضلا عن إزالة آثار فترات تعرضهم للحبس”.

 

فرص عمل

 

وأوضح: “الذي سيخرج سيتم التعامل معه في إيجاد فرص عمل٫ وهناك تحديات متعددة نواجهها أولا أن الذين كان يعمل في مؤسسة حكومية أو مكان حكومي من الممكن أن تحكمه بعض القوانين واللوائح”٫ متابعا: “من تم فصله من الجامعة واللوائح الجامعية تحول دون عودته للدراسة فكل هذه تحديات تواجه اللجنة٫ وبدأنا في التواصل مع بعض الأطراف المتعلقة٫ واللجنة نجحت في عودة البعض للعمل في المؤسسات التي تسمح اللوائح فيها بعودتهم مع أخرى”.

 

وناشد  النائب طارق الخولي٫ عضو لجنة العفو الرئاسي٫ المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يتفاعل مع المبادرة في أن يلعب دورا في دمج الشباب في توفير فرص عمل لهم.
 

 

فرص عمل لجنة العفو الرئاسي اخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا النائب طارق الخولي المفرج

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