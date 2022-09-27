ياسمين صبري عن الأمومة والحب: أنا مش وحيدة وعندي اكتفاء

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفه على الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وتحدثت ياسمين صبري خلال اللقاء عن الأمومة والشائعات التي طالتها طوال الفترة الأخيرة.

كشفت الفنانة ياسمين صبري ، طريقة تعاملها مع الشائعات التي يتم إطلاقها عنها من حين لأخر، قائله: "منذ بداية شهرتي تعلمت من بدري إن الناس هتكون مهتمة وسيكون هناك فضول وسأكون مادة للشائعات".

وأضافت ياسمين صبري: "تقبلت إطلاق الشائعات من بدري ومتعودة عليها ومش برد على الشائعات واتعامل معها بعدم إصدار أي رد فعل ".



الشائعات



واكملت ياسمين صبري:" أي تريند له نهاية واللي يطول التريند الرد على الشائعات “، مضيفة:”عندي اكتفاء رهيب داخلي، ولا أبحث عن طريقة كي أشغل الناس "، مضيفه: "الفنان محمود عبد العزيز قدم نصائح كثيرة لي عندما كنت أشارك معه في مسلسل جبل الحلال وقالي خلي بالك من الدائرة المحيطة بيكي".





ياسمين صبري: مش بحب الحساب ورسوبي بالثانوية العامة ماكنش أول مرة

كشفت الفنانة ياسمين صبري، أن الأمر الوحيد الذى تسبب لها فى اكتئاب، كان بسبب رسوبها فى مادة الحساب، بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، وقامت بدخول المادة فى الدور الثانى، ونجحت.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ظل يسبب لها أزمة، مؤكدة :" مش بحب الحساب خالص" ورسوبي فى الثانوية العامة ما كنش أول مرة.

وجهت الإعلامية و الفنانة إسعاد يونس سؤال لـ الفنانة ياسمين صبري، ، قائلة :" ايه أكثر حاجة مفتقداها في حياتك الآن" ورفضت الفنانة ياسمين صبري الرد على هذا السؤال، وقالت “ ممكن مردش على السؤال ده”.

ودخلت ياسمين صبري، فى حالة ضحك شديد خلال حورها ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة دي إم سي، بسبب هذا السؤال وقالت إسعاد “ انتى مريضة نفسيًا”.





فرصة تانية| ياسمين صبري توجه رسالة هامة للجمهور

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها إنسانة واقعية، وتعترف بالأخطاء التى ترتكبها، مؤكدة “أنها تعرضت لـ الهجوم بسبب مسلسل الأداء في مسلسل فرصة تانية”.

وأضافت الفنانة ياسمين صبري،:" أنا لما بتفرج على شغلى بعرف أيه اللى أنا ضعيفة فيه، وبحاول مكررش اللى كنت ضعيفة فيه"، لافته إلى أنها صريحة مع نفسها، وتعمل طوال الوقت من أجل التطوير، وأنها تتابع الأعمال التى تقوم بها، وتقيمها.

وأشارت إلى أنها تتعامل مع الشائعات التى تنشر عنها بعدم اهتمام، موجه رسالة للجمهور قائلة :" الشائعة لو طلع هتاخد وقت و تنتهي، لكن لما نرد عليها تبدا تكبر"، موضحه: " محدش يعرف حاجة عن حياتى الشخصية، ولا أعيش بفردي، مؤكدة أنها لا تقصد أنها تعيش مع أسرتها، بل تعيش مع شخص أخر".





ياسمين صبري: الحب أهم شيء في الحياة

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن رأيها في الحب، مؤكدة أن الحب أهم شيء في الحياة وأمر سعيد لمن يحب، مضيه: "الحب جميل اوي، وسبب قوي في السعادة ويخلي وشك وعنيكي تلمع، الحب الصح بيبقى

الحب ده أجمل حاجة في الدنيا

وتابعت ياسمين صبري، أن :"الحب ده أجمل حاجة في الدنيا وشيء كله سعادة في سعادة وخاصة لما يكون مع الشخص الصح وبالطريقة الصح".



جبت ملحق.. ياسمين صبري تكشف سبب إصابتها بالاكتئاب

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن سبب دخولها في حالة من الاكتئاب، مؤكدة أنها تعرضت لمرض الاكتئاب في مرحلة التعليم الأساسي وبالتحديد في الصف الثاني من الثانوية العامة.

وقالت ياسمين صبري،: "أنا جبت ملحق في الصف الثاني من الثانوية العامة وواخده على الملاحق أصلا"، متابعة: "جبت ملحق في مادة الرياضة، ودي فترة تعبت فيها نفسيا، رغم اني شخصية باردة جدا، ووقتها كذبت على أهلي وماقولتش لهم في الصف الثاني الثانوي".

وتابعت ياسمين صبري، أن :"عرَّفت أهلي لما نجحت، وعديت من المادة بنجاح روحت الصف التالي، وفي هذه الفترة دخلت في اكتئاب، وكنت بقوم من النوم وأقول هو انا عايشه ليه، لرفضي للواقع، واني جبت ملحق".



ياسمين صبري: عندي اكتفاء من جوايا ومش بدور إني أشغل الناس

تحدت الفنانة ياسمين صبري، عن تعاملها مع الشائعات التي تطلق عليها قائله،: "من وقت ما اتشهرت وتعلمت من بدري أن الإنسان المشهور يبقى الناس مهتمة بأمورك سواء فضول أو اهتمام أو حب أو عدم حب في النهاية فيه فضول، وأنت هتفضل مادة للإشاعات".

وأضافت: "تقبلت هذا الموضوع من بدري، ومتعودة عليه، وتعاملي مع الشائعات هو أنني لا أقوم بأي رد فعل، لأن لكل شيء نهاية حتى أي شيء ترند له نهاية، والذي يجعله يستمر هو الرد".

وأشارت الفنانة ياسمين صبري،: "أنا شخصية عندي اكتفاء من جوايا، ومش بدور إني أشغل الناس، ولكنها بتبقى حاجة من عند ربنا".



معايا عفاريت.. ياسمين صبري: لا أشعر بالوحدة

وقالت الفنانة ياسمين صبري، إنها لا تشعر أنها وحيدة، معقبه: "أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكنني مش لوحدي".

وأضافت: "أنت شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية، لكن أنا مش لوحدي خالص"، لتعقب إسعاد يونس قائله: "معاكي عفاريت"، لترد ياسمين صبري، قائله: "آه معايا عفاريت وهما قاعدين حواليا".





الحب جميل من الشخص الصح.. ياسمين صبري تتحدث عن لحظات السعادة

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن مفهوم السعادة بالنسبة لها؛ تتحقق من حبيب، ومن عائلة، وأن الحب جميل، وأن الجميع يجب أن يعلم ذلك، معلقة :" الحب ليس دمار وقطع شرايين، ولكن الحب يكون من الشخص الصح"، ولفتت إلى أن السعادة تجعل عين الشخص تلمع، وكل شيء به سعيد، وفرح.

وكشفت الفنانة ياسمين صبري، أن الأمر الوحيد الذى تسبب لها في اكتئاب، كان بسبب رسوبها في مادة الحساب، بالثانوية العامة، مؤكدة أنها لم تخبر أسرتها بهذا الأمر، وقامت بدخول المادة في الدور الثاني، ونجحت.

ولفتت إلى أن هذا الأمر ظل يسبب لها أزمة، مؤكدة :" مش بحب الحساب خالص" ورسوبي فى الثانوية العامة ما كانش أول مرة.





لا أستطيع.. ياسمين صبري ترفض الرد على سؤال يتعلق بالأمومة

تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن الأمومة، قائله: "الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث فيها"، مضيفة: "أختي لسه مخلفة، وشعور غريب جدا، وحاجة جميلة جدا".

وأضافت الفنانة ياسمين صبري،: "الأطفال جُمال أوي ولازم الإنسان اللي يقرر إنه يجيب أطفال؛ يكون مهيأ نفسيا، وبيته مهيأ نفسيا، وإن الطفل لا يعيش في العصبية والصوت العالي".





ياسمين صبري: أنا مش وحيدة ومحدش يعرف تفاصيل حياتي

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها لا تشعر أنها وحيدة، معقبة: "أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكني مش لوحدي".

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس، سؤالا للفنانة ياسمين صبري، قائله: "إيه اكتر حاجة مفتقداها في حياتك دلوقتي"، لترد قائله: "ممكن مجاوبش على السؤال وتغيروه؟"، لتعقب إسعاد يونس قائله: "مريضة نفسيًّا".

وردت على سؤال، عن: أكثر شيء حمدت الله على أنها ابتعدت عنه، قائله: "الأصدقاء الوحشين"، موضحه: "الواحد بيعدي على أصحاب وبعدين تلاقي نفسك إنهم كانوا بيعاملوكي معاملة مش أحسن حاجه، كانت في اتجاه واحد فقط".





ياسمين صبري: أنا شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أنها لا تشعر أنها وحيدة، معقبه: "أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكنني مش لوحدي".

وأضافت: "أنت شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية، لكن أنا مش لوحدي خالص"، لتعقب إسعاد يونس قائله: "معاكي عفاريت"، لترد ياسمين صبري، قائله: "آه معايا عفاريت وهما قاعدين حواليا".



نفسك تكوني أم؟| شاهد رد ياسمين صبري المفاجئ للجميع

رفضت الفنانة ياسمين صبري الرد علي سؤال " الأمومة فين فى حياتك" وقالت دي مفاجأة، ومش هقول لحد عليها، ومش هتكلم.



وأضافت الفنانة ياسمين صبري، أنها تشعر بالسعادة عندما تجد طفلة صغيرة، معلقة :" أختى فى أمريكا وعاها طفلة وحاجة جميلة"، لافته إلى أن الأطفال من الأشياء الجميلة، وأن الشخص الذى يريد أن ينجب أطفال فعليه أن يوفر له البيئة الصحية، و الهدوء التام، وكل شئ جميل بالمنزل.

