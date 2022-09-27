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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا: فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس حتى 4 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة طنطا ، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للوحدات الإقتصادية ذات الطابع الخاص.

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أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية وبما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار.

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وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقدم هو الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022.
 

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