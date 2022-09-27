قصة شابين دعوا للفجور عبر السوشيال ميديا..حكايتهم بدأت بصورة وانتهت في قبضة الأمن

«أحترفا سوق المتعة، واستغلوا موقع التواصل الاجتماعي طريقاً للحصول على أموال بطريقة غير مشروعة، تركوا عقلهم للشيطان يفعل بهم ما يشاء، ونسوا أنه يوجد يوم للقاء الله، حتى أختمرت الفكرة في ذهن أحدهم أن يقوم بعمل حساب عبر موقع الصور الشهير"انستجرام" يدعو خلاله للفجور».

يدعو صراحة إلى الفجور

«بدأت القصة مع الشابين، في بداية الأمر بنشر صوره عبر الإنستجرام، مخلة للأداب نشرها أحدهم، حينها وجدوا تفاعل كثير من المتابيعن، فما كانوا منهم إلا أن يزيدوا في نشر الصور، وسرعان ما التف حولهم المتابعين، وذاع صيتهم على الإنستجرام، حتى أختمرت الفكرة في ذهن أحدهم أن يدعو صراحة إلى الفجور».

القطبان الحديدي

« لم يفكر المتهمان إطلاقاً انهم سوف تكون نهايتهم خلف القطبان الحديدي متهمان بالتحريض على الفجور، ولكن عقلهم كان يلهث وراء الشهرة والأموال، حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بتهمة إدارة صفحة عبر الإنستجرام تدعو للفجور».

صفحة تدعو للفجور على إنستجرام

وكانت واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

ممارسة الفجور

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الدقهلية بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوما من خلالها بالتحريض على ممارسة الفجور بمقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة بعض الأدوات المستخدمة فى نشاطهما.

مقاطع فيديو مخلة

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الآثم وقيامهما بتصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بقصد الترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961،على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك .

و يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية إباحيةعلى مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء .