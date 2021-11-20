خالد الجندي: أصحاب الأموال لهم حريتهم في التمتع في أموالهم .. والإسلام ضد العري والإسفاف

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام لا عداء له مع الفن، وإنما له عداء مع الكلمة الهابطة والإسفاف والعري والدعوة للفجور.



وأضاف الجندي، خلال تقديمه لبرنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية DMC، مساء السبت إن النقابات مؤسسات مهنية تستهدف الحفاظ على المهنة بأبنائها في شكل أداء وظيفي أو فني أو حرفي معين، موضحًا أنها معنية بوضع الدساتير والبروتوكولات الخاصة لتنظيم أداء أعضاء النقابة لأعمالهم.



ونوه إلى أن نقابة المهن الموسيقية تخوض معركة تحتاج التكاتف والتضامن من الجميع معها فكريًا، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لهجمة تترية عنيفة للغاية، في إشارة منه إلى فن المهرجانات.

وذكر أن أصحاب الأموال لهم حريتهم في التمتع في أموالهم وفق ما يريدون، مضيفا: ينفقها على السفهاء أو العلماء اللهم لا اعتراض، ودخول رأس المال لمناصرة التيار التتري (المهرجانات) ليس غريبًا.

ووصف تأييد بعض النقاد لفن المهرجانات بأنه مؤامرة، متابعًا: النقد يجب أن يدفع للأمام والرقي، لكن الناقد يأخذ المجتمع لبالوعة وهوة سحيقة من الضلال؟ نحن نعترض على الموجة التترية من هؤلاء المطربين، هتسيب لأولادك أشرب خمور وحشيش أم قيم نبيلة وأخلاق فاضلة.