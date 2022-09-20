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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

244 يوما على رحيل الإبراشي.. قصة أزمته مع الطبيب وحقيقة تخلي زوجته عنه

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي

«244» يوماً مرت على وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد أزمتة الأخيرة مع الطبيب المعالج من مرض كورونا الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة من حياته.

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الإعلامي وائل الإبراشي

«نرصد في التقرير التالي، آخر التطورات التي حدثت في قضية الإعلامي وائل الإبراشي، مع الطبيب المعالج من مرض كورونا».


وائل الإبراشي و كورونا
«في أوخر عام 2020، وتحديداً في 24 ديسمبر، تعرض الإعلامي وائل الإبراشي إلي مرض كورونا، بعد حضوره حفل تكريمه بمناسبة مرور 50 عاماً على مشواره المهني، وسط كوكبة من نجوم الفن والإعلام والصحافة».

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إهمال طبي للإعلامي وائل الإبراشي
«وبعد وفاتة أعلنت زوجته عن وجود إهمال طبي للإعلامي وائل الإبراشي، ورفعت دعوى إلي نقابة الإطباء، ومن ثم بلاغ للنائب العام الذي أحال الواقعة، وتم محاكمة الطبيب أمام المحكمة في إتهامة بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي»


ترتديان الأسود
وفي صباح اليوم الموافق 20 سبتمبر، حضرت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي بصحبة ابنتها ترتديان الأسود، ونظارة سوداء اللون، لحضور إولى جلسات محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجها، ومع مرور الوقت قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلي جلسة 6 نوفمبر.


تقديم الحقائق
« الإعلامي وائل الإبراشي، لم يمل يوماً من تقديم الحقائق وكشفها على مدار عمله الإعلامي والصحفي منذ أن تخرج من كلية الإعلام وحتى وفاتة في عام 2021»، حيث عمل الإبراشي في مجلة روز اليوسف وترأس جريدة الصباح، وفي نهاية مشوارة المهني أنتقل إلي القناة الأولي لتكون ختام مسيرتة في سجل الإعلام المصري.
شكوى ضد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل.

وكان الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، كشف أن لجنة التحقيق في النقابة تحقق منذ فترة في شكوى مقدمة من أسرة الإعلامي وائل الإبراشي ضد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل.

وقال إن النقابة تستكمل التحقيق تأديبيًا مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعدما وصلت لها إحاطة منمكتب النائب العام.

وأوضح أن المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بقرار النيابة العامة، بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتَي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

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